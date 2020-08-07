subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Кот МИД Великобритании Палмерстон ушел в отставку

Кот МИД Великобритании Палмерстон ушел в отставку
Фото:twitter.com/diplomog

Его забрал к себе один из сотрудников министерства

Палмерстон, кот-мышелов министерства иностранных дел Великобритании, подал в отставку и переехал в сельскую местность, сообщает BBC. В «официальном письме», опубликованном в «Твиттере», кот утверждает, что будет отдыхать от всеобщего внимания и лазить по деревьям вместо того, чтобы «подслушивать разговоры иностранных дипломатов».

Фото: twitter.com/DiploMog

Палмерстона привезли из приюта в Баттерси в 2016 году. За четыре с половиной года официальный твиттер-аккаунт кота набрал 105 тыс. подписчиков. Известно, что Палмерстон не раз дрался с Ларри, главным котом Даунинг-стрит, 10. Однако, по словам представителей правительства, это не является причиной его отставки.

Черно-белого кота назвали в честь министра иностранных дел и будущего премьер-министра страны Генри Палмерстона, под чьим руководством Англия выиграла у Китая Первую Опиумную войну и получила остров Гонконг.

В 2019 году у кота диагностировали ожирение и стресс. Сотрудники ведомства постоянно тискали кота, будили его и кормили кошачьими лакомствами без меры. Палмерстона отправили на лечение домой к заместителю главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдоналда, и через полгода он вернулся на службу.

Палмерстон и Саймон Макдоналд. Фото: twitter.com/DiploMog

Замену коту в МИД пока не нашли. Предполагается, что преемник Палмерстона получит имя Каннинг, Батерст, Бальфур, Иден, Рифкинд или Милибэнд — также в честь политических деятелей Великобритании.

profile-sample2
Кот МИД Великобритании Палмерстон ушел в отставку
07-08-2020
profile-sample2
Цены на газ и электроэнергию снизятся этой осенью
07-08-2020
profile-sample2
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. Всплеск эмоций: водные развлечения для детей в Лондоне
07-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.