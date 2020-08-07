Кот МИД Великобритании Палмерстон ушел в отставку

Его забрал к себе один из сотрудников министерства

Палмерстон, кот-мышелов министерства иностранных дел Великобритании, подал в отставку и переехал в сельскую местность, сообщает BBC. В «официальном письме», опубликованном в «Твиттере», кот утверждает, что будет отдыхать от всеобщего внимания и лазить по деревьям вместо того, чтобы «подслушивать разговоры иностранных дипломатов».

Палмерстона привезли из приюта в Баттерси в 2016 году. За четыре с половиной года официальный твиттер-аккаунт кота набрал 105 тыс. подписчиков. Известно, что Палмерстон не раз дрался с Ларри, главным котом Даунинг-стрит, 10. Однако, по словам представителей правительства, это не является причиной его отставки.

Черно-белого кота назвали в честь министра иностранных дел и будущего премьер-министра страны Генри Палмерстона, под чьим руководством Англия выиграла у Китая Первую Опиумную войну и получила остров Гонконг.

В 2019 году у кота диагностировали ожирение и стресс. Сотрудники ведомства постоянно тискали кота, будили его и кормили кошачьими лакомствами без меры. Палмерстона отправили на лечение домой к заместителю главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдоналда, и через полгода он вернулся на службу.

Замену коту в МИД пока не нашли. Предполагается, что преемник Палмерстона получит имя Каннинг, Батерст, Бальфур, Иден, Рифкинд или Милибэнд — также в честь политических деятелей Великобритании.