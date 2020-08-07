КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. Всплеск эмоций: водные развлечения для детей в Лондоне

Где дешево или бесплатно купаться в Лондоне

Park Road Leisure Centre

Открытый бассейн в Харрингее уже на протяжении почти 100 лет является излюбленным местом для летнего купания. Благодаря внушительным размерам, 50 на 23 метра, он еще и один из самых крупных уличных бассейнов столицы. На реконструкцию спортивного комплекса в 2014 году ушло почти £8 млн. В здании центра есть крытые бассейны, а также спортивный клуб, безопасная игровая площадка для детей от двух до восьми лет. Если после плавания проснулся аппетит – для проголодавшихся здесь открыто небольшое кафе.

Где: Park Road, London, N8 8JN

Время работы: в рабочие дни – с 7:00 до 21:00 («лягушатник» с 10:00 до 18:30), в выходные – с 7:30 до 19:30 («лягушатник» с 10:00 до 19:30)

Стоимость: £8 для взрослых, £4 для студентов. При посещении байна до 9:00 или после 18:00 – скидка в £1.

www.fusion-lifestyle.com

Royal Victoria Gardens

Небольшой парк, находящийся у аэропорта «Сити», прямо на берегу Темзы, казалось бы, совершенно обычный. Но в летнее время родители с детьми стремятся сюда с самого раннего утра. Дело в бассейне-«лягушатнике», напоминающем бассейны при детских садах из советского детства. В неглубоком бассейне дети могут охладиться в жару, в то же время практически над головой будут взлетать и садиться самолеты. Бассейн полностью окружен забором, есть туалет и кабинки для переодевания. Рядом находится детская площадка. Да, это не сверкающий новый бассейн с лежаками, но он полностью выполняет свою функцию и подходит даже самым маленьким. После купания можно прогуляться по набережной Темзы.

Где: Pier Road (off Albert Road) Custom House North Woolwich East London E16 2JJ

Время работы: парк открыт с 7:15 до 17:45, бассейн наполняется водой около 10:00

Стоимость: вход свободный

Finchley Lido

Комплекс Finchley Lido Leisure Centre вмещает в себя спортивный клуб, детские спортивные секции, а также здесь организуют детские клубы на время каникул. В плохую погоду можно воспользоваться одним из бассейнов (развлекательным или обычным) и даже расслабиться в сауне. Есть здесь и открытый бассейн, который хоть и не может похвастаться большим размером (всего 25 метров в длину), но это именно то, что доктор прописал в жаркие дни! Кофе, холодные напитки и закуски можно приобрести на месте. Если у вас нет абонемента в клуб, то за вход в бассейн нужно будет заплатить.

Где: Great North Leisure Park, Chaplin Square, Greater London N12 0GL

Время работы: в рабочие дни – с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 16:00

Стоимость: £6.80 для взрослых, £4,15 для детей

www.better.org.uk

Wimbledon Sprinkler Park

В парке Уимблдон, что рядом с теннисным клубом All England Lawn Tennis Club, есть отдельная детская зона бесплатных водных развлечений. Здесь располагаются шесть бассейнов и две интерактивные детские площадки, где дети визжат от восторга, прыгая под струями воды. Если ребята захотят «выбраться на сушу», можно пройти на одну из детских площадок. Ко всему прочему в парке есть поле для мини-гольфа (стоимость для семьи – £10,30), корты для волейбола и тенниса, кафе и многое другое. Это безусловно отличное место для летнего отдыха семьей.

Где: Home Park Road, Merton, Greater London SW19 7HU

Время работы: с 16 июня по 2 сентября с 10:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный

www.2.merton.gov.uk

Danson Splash Park

Гости парка Дансон в Бэксли любят отдыхать в месте, где есть чудесное озере, где можно покататься на катамаране, огромная детская площадка и множество дорожек, по которым можно гулять или ездить на самокате. Здесь будет интересно детям любого возраста. Но летом жизнь парка концентрируется у водной детской площадки. Она очень популярна среди местных жителей, поэтому в жаркие дни тут может быть тесновато.

Где: Danson Road, Bexleyheath, Greater London DA6 8HL

Время работы: с мая по сентябрь в часы работы парка

Стоимость: вход свободный

www.bexley.gov.uk

Barking Park

В парке Баркинга расположена развлекательная площадка с фонтанами. Именно в Barking Splash Park резвится окрестная детвора в жаркие дни, ребятня спешит сюда после уроков и по выходным. Площадка огорожена по периметру, поэтому она совершенно безопасна. При этом работники парка делают регулярный обход территории. Здесь можно устроить пикник на траве или расположиться на лежаках или скамейках. На территории площадки есть туалеты и кабинки для переодевания, а также киоск с напитками и закусками, а за ее пределами есть большая детская площадка с горкой, качелями, останками корабля и огромным количеством песка.

Где: Barking Park, Longbridge Road, Barking, Essex IG11 8UD

Время работы: летом с 10:00 до 18:00 по выходным, во время школьных каникул и в жаркие дни. Дополнительная информация на инстаграм-странице @splashparkbarking.

Стоимость: взрослым – £2, детям – £5, для семьи из 4-х человек – £12.

www.splashparkbarking.co.uk

Cassiobury Park

Это место буквально создано для ленивых семейных выходных. Тут можно устроить пикник и спокойно отдыхать, пока ваши дети будут носиться под струями воды и заводить новых друзей. Площадка с водными играми расположена в самом большом и популярном парке Ватфорда. Она рассчитана на детей до 14 лет и включает в себя не только фонтаны, но и различные горки, батуты и качели. Рядом расположена площадка для малышей до 6 лет. А за дополнительную плату можно посетить местную ферму.

Где: Cassiobury Park Avenue, Watford, Hertfordshire WD18 7LG

Время работы: в светлое время суток

Стоимость: вход свободный

www.watford.gov.uk

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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