Работники NHS протестуют против низких зарплат

8 августа в Британии прошли протестные марши

В июле этого года министр финансов Риши Сунак пообещал поднять заработную плату работникам государственного сектора в знак признательности за их работу во время пандемии. Среди работников NHS прибавку получили только врачи, а остальные работники медучреждений, включая медсестер, остались с прежним доходом.

По словам работников NHS, это стало последней каплей. 8 августа сразу в нескольких городах Великобритании прошли акции протеста, включая Лондон, Глазго, Бирмингем, Эдинбург и Кардифф, пишет The Guardian.

«Пандемия стала самым сложным испытанием в моей жизни», — рассказал участник лондонского марша, медбрат Дейв Карр. Он работает в больнице Святого Томаса, той самой, где лежал Борис Джонсон. «Разумеется, я не против повышения зарплат врачам, но правительство забыло про нас, и это очень злит», — добавил Дейв. «Неудивительно, что у NHS сейчас 44 тыс. вакансий, которые некому занять», — говорит председатель организации Keep Our NHS Public, доктор Тони О’Салливан.