Где в Британии больше всего солнца?

Самым солнечным местом стала деревня Мэнстон в графстве Кент

2020 год – один из самых жарких и солнечных за всю историю метеонаблюдений. Ранее Met Office сообщал, что наибольшее количество солнечных дней было зафиксировано в мае, однако август уверенно идет следом, пишет портал KentOnline.

Самым солнечным местом страны стала деревня Мэнстон в графстве Кент. 8 августа специалисты зафиксировали новый рекорд – 12,1 солнечного часа, при этом температура воздуха держалась на отметке 32°C больше 3 часов, а ночью столбик термометра не опускался ниже 24°C. Такая же погода стояла в близлежащем Уоттишеме.

Жарче всего на выходных было в округе Ист-Моллинг: местами температура воздуха достигала 34°C, а у залива Лэнгдон-Бэй воздух нагрелся до 31°C.

Абсолютный температурный рекорд был установлен 10 августа 2003 года в Фавершеме – 38,5°C, однако это лето грозится его побить, сообщают синоптики. В Хитроу и Кью-Гарденс столбики термометра уже поднимались до 36,4°C.