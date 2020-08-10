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Принадлежавший королевской семье замок выставлен на продажу

Принадлежавший королевской семье замок выставлен на продажу
Фото:instagram.com/savills

Цена – £3,25 млн

В Уилтшире продается замок Devizes, который был собственностью британской королевской семьи на протяжении пятисот лет. Стоимость замка составляет £3,25 млн.

Devizes был построен в 1080 году по просьбе Осмунда, епископа Солсберийского, при Генрихе II и Генрихе III использовался в качестве тюрьмы, а позднее был резиденцией Екатерины Арагонской, супруги Генриха VIII (после развода король вернул замок себе).

Оригинальное здание практически полностью погибло в пожаре во время гражданской войны в Англии (сохранилась только одна башня), поэтому в XIX веке его отстроили заново. Архитекторы по возможности воссоздали внутреннее убранство, добавив элементы неоготического стиля.

ФОТО: instagram.com/savills

В замке десять спален, шесть ванных комнат, оранжерея, кухня, две столовые, несколько гостиных комнат и комнат для отдыха, библиотека и погреб для вина. Замок равноудален от Бристоля и Суиндона; кроме того, до него можно легко добраться от Лондона (ближайшие станции – Pewsey и Chippenham).

«В Англии очень мало исторической недвижимости, которая была бы пригодна для жилья, что делает замок уникальным экспонатом», – говорит агент по недвижимости Savills Джордж Нарес.

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