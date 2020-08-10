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Учителя предлагают ученикам ходить в школу поочередно

Учителя предлагают ученикам ходить в школу поочередно
Фото:123rf.com

Правительство настаивает на возвращении всех учащихся в школы к сентябрю

Борис Джонсон настаивает на возвращении учащихся в школы к сентябрю, пишет Mirror. С этим согласен и министр образования Гэвин Уильямсон: по его словам, коронавирус среди детей почти не распространяется. Его поддержал ведущий эксперт по детскому здоровью профессор Рассел Винер: согласно исследованиям Public Health England, дети редко участвуют в цепочке передачи инфекции.

Однако заявления правительства и медиков не убедили Ассоциацию работников школ и колледжей (ASCL). Директора школ утверждают, что у Джонсона нет плана Б на случай, если страну ждет вторая волна эпидемии COVID-19.

В качестве возможного варианта генеральный секретарь ASCL Джефф Бартон предлагает разбить школьников на группы, которые будут посещать занятия поочередно: неделю в школе, неделю дома. «Правительство очень категорично: либо все сидят дома, либо все идут в школу. А наш вариант позволит снизить распространение вируса», — добавил Бартон, однако правительству этот план не понравился.

По мнению министров, школы — это приоритет номер один, пишет The Independent. Для того, чтобы вернуть учеников на занятия и обезопасить их от вируса, правительство даже готово закрыть пабы и рестораны. Школы в любом случае останутся открытыми, заявили на Даунинг-стрит.

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