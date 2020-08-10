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Треть британских компаний планируют сокращение штата к осени

Треть британских компаний планируют сокращение штата к осени
Фото:123rf.com

Безработица в особенности грозит старшему поколению

33% британских компаний планируют сократить штат к октябрю, пишет The Guardian со ссылкой на опрос Института развития персонала (CIPD) и рекрутингового агентства Adecco Group. «До сих пор правительству удавалось предотвратить рост числа увольнений благодаря программе Job Retention Scheme, однако этой осенью ситуация на рынке труда ухудшится», — говорит старший аналитик CIPD Гервин Дэвис.

Ослабление карантина немного оживило рынок труда, однако сгладить негативные последствия пандемии все-таки не удастся. Например, если за 2019 год ресторанный бизнес потерял 11280 рабочих мест, то только за первую половину 2020 года без работы остались 22039 человек, говорят в CIPD.

Безработица в особенности грозит старшему поколению, говорят аналитики портала по поиску работы для пожилых Rest Less. С начала пандемии работу потеряли порядка 200 тыс. человек старше 50 лет, многие из которых даже не стали пытаться найти новое рабочее место. В феврале 2020 гг. в стране насчитывалось 13,9 млн экономически неактивных людей пожилого возраста, в мае — уже 14,1 млн. Основатель Rest Less Стюарт Льюис считает, что пандемия навсегда изменит соотношение возрастных групп на рынке труда.

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