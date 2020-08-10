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В Беларуси завершились выборы президента

В Беларуси завершились выборы президента
Фото:kremlin.ru

Согласно официальным данным, на них победил Александр Лукашенко

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, пишет ТАСС. По предварительным данным ЦИК, явка составила 84,23%. За действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов, Анна Канопацкая – 1,68%, Сергей Черечень – 1,13%, Андрей Дмитриев – 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, итоговые цифры изменятся незначительно, поэтому можно однозначно говорить о победе Александра Лукашенко. Однако оппозиция с этим не согласна.

Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и нескольких других городах начались столкновения демонстрантов с сотрудниками ОМОН. Протестующие утверждали, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а на выборах на самом деле победит Светлана Тихановская. Вскоре силовики начали применять светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона демонстрантов, те в ответ принялись сооружать баррикады из мусорных баков.

Утром 10 августа, сообщает Lenta, Александр Лукашенко выступил с заявлением, что выборы состоялись, а оппозицией и демонстрантами управляли из-за границы. «Мы отфиксировали звонки из Польши, Великобритании и Чехии», – утверждает президент. Штаб Светланы Тихановской заявил, что не признает результаты выборов и будет их оспаривать.

В Германии заявили, что выборы в Беларуси не соответствовали стандартам, однако ряд глав государств, включая президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, уже поздравили Лукашенко с победой, сообщает РИА Новости.

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