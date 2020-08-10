В Белоруссии завершились выборы президента

Согласно официальным данным, на них победил Александр Лукашенко

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, пишет ТАСС. По предварительным данным ЦИК, явка составила 84,23%, а за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 9,90% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, итоговые цифры изменятся незначительно, поэтому можно однозначно говорить о победе Александра Лукашенко. Однако оппозиция с этим не согласна.

Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и нескольких других городах начались столкновения демонстрантов с сотрудниками ОМОН. Протестующие утверждали, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а на выборах на самом деле победит Светлана Тихановская. Вскоре силовики начали применять светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона демонстрантов, которые в ответ принялись сооружать баррикады из мусорных баков.

Утром 10 августа Александр Лукашенко сообщил, что выборы состоялись, а оппозицией и демонстрантами управляли из-за границы, сообщает Lenta. «Мы отфиксировали звонки из Польши, Великобритании и Чехии», — заявил он. Штаб Светланы Тихановской заявил, что не признает результаты выборов и будет их оспаривать.

В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам, однако ряд глав государств, включая президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уже поздравили Лукашенко с победой, сообщает РИА Новости.