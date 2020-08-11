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Спецпроект «Британская история ужасов»: проститутка Нелл Гвин

Спецпроект «Британская история ужасов»: проститутка Нелл Гвин
фотоen.wikipedia.org

                        Елена Чернова

Судьба Нелл Гвин похожа на сюжет романа: дочь матери-пьяницы и неизвестного отца, родившаяся в трущобах и проведшая детство в борделе, окончила жизнь в статусе фаворитки покойного короля и была народной любимицей.

Нелл родилась в Лондоне в 1650 году. По поводу имени ее отца есть разные версии, но доподлинно известно, что в судьбе дочери он не принимал никакого участия; мать же была содержательницей борделя. В публичном доме, расположенном в самой скверной части Ковент-Гардена, девочка и выросла. Ковент-Гарден, некогда бывший вполне приличным районом, в то время медленно, но верно превращался в квартал красных фонарей, а когда Нелл стала подростком, Друри-Лейн, на которой жила девочка, уже считалась центром уличной проституции. С малолетства Нелл работала разносчицей и торговала с лотка всякой мелочью, кроме того, занималась уборкой в заведении матери, подавала и продавала посетителям крепкие напитки, а случалось – и продавалась.

Продажа, недорого!

Надо сказать, что в XVII столетии проституция в крупных городах была обыденным делом – ею приходилось зарабатывать на жизнь (постоянно или от случая к случаю) каждой пятой женщине. Огромный процент, если вдуматься. Связано это было с социальными реалиями того времени: в городских условиях женщина могла прожить без поддержки мужчины, только если ей повезло родиться состоятельной. Выходцам из бедных семей требовалось добывать средства на хлеб собственным трудом.

Труд в ту пору четко разделялся на мужской и женский, и последний оплачивался очень низко. Мужчина, работая по восемнадцать часов в сутки, мог обеспечить семью. Женщина, работая в том же режиме, с трудом зарабатывала на самую дешевую еду и жилье. Если у женщины не было мужа, но при этом были дети, ее работа никак не могла обеспечить семейные финансовые нужды. Из-за гендерного неравенства в обществе сложилась странная ситуация: добродетельный образ жизни женщины, предполагающий, что она старательно и много работает, становился дорогой в ад для нее и ее детей.

Литография «Бесстыдство» Исаака Крукшанка, 1799. Гравюра отражает озабоченность общества поведением уличных проституток. en.wikipedia.org

Люди пытались справиться, используя все доступные возможности, например снимали дешевое жилье в трущобах и рано отправляли детей работать, чтобы они сами себя содержали. Но часто этого оказывалось недостаточно. И когда семья начинала голодать, женщина шла зарабатывать детям на ужин своим телом. Других вариантов не существовало, а голодная смерть, в том числе детская, тоже была вполне обычной вещью.

Часто молоденькие девушки начинали заниматься проституцией, как только достигали половой зрелости (так что уличных проституток в Лондоне было заметно больше, чем сейчас). Век их был короток: уже к двадцати пяти годам обитательницы борделей превращались в спившихся сморщенных старух, обезображенных сифилисом, на смену которым приходили их собственные дочери – очередное поколение уличных девочек. 

«Улица, улица, улица родная…»

Проституция приносила больше денег, чем честная женская работа, но не настолько, чтобы гарантировать достаток, поэтому рожденным в борделях и на улицах детям тоже приходилось рано начинать зарабатывать на жизнь. У многих из них не было другого пути, кроме как пойти по материнским стопам. Нынешние законы о защите детства – целиком и полностью продукт XX столетия, а раньше детская проституция встречалась так же часто, как взрослая, и матери-проститутки отправляли своих дочерей зарабатвать телом начиная лет с пяти. К десятилетнему возрасту ребенок считался достаточно взрослым, чтобы самому искать для себя клиентов, стоя на панели. 

Формально возраст согласия существует в Англии с XIII столетия. В XVII веке это был возраст двенадцать лет – именно такая планка принималась в расчет, когда речь шла о расследовании изнасилований и решался вопрос о законности раннего брака в социально благополучных семьях. Но жители трущоб считались изгоями, на них эти правила не распространялись, так что здесь детская проституция не отслеживалась, не преследовалась и недопустимой тоже не считалась.

Актриса

От вероятной смерти в сточной канаве Нелл Гвин спас театр. В 1660 году в Англии произошла Реставрация – на трон вернулся монарх и отменил все принятые республикой запреты, в том числе и запрет на публичные увеселения. В Ковент-Гардене открылся театр, который сейчас именуется Тhe Theatre Royal Drury Lane, и подружка матери Нелл получила право торговать апельсинами с лотка во время спектаклей. Она наняла девочку в помощницы – так та в тринадцать лет попала в театральную среду. 

До XVII века в театрах не было актрис: все роли, в том числе женские, играли актеры-мужчины. Со временем ситуация изменилась – сперва девушек начали привлекать как певиц и танцовщиц, а потом и как актрис. Четырнадцатилетняя торговка апельсинами Нелл однажды попалась на глаза главе труппы, и вскоре он предложил ей играть в эпизодах. Девушка оказалась так талантлива, что ее быстро перевели на роли посущественнее, а за следующие после дебюта пять лет она стала настоящей звездой. 

Фаворитка

Успех быстро сделал Нелл состоятельной женщиной и дорогой куртизанкой – в ту эпоху статус актрисы по умолчанию предполагал постельные услуги знатным зрителям, актрис часто брали на содержание. Пик карьеры Нелл наступил в 1668 году, когда ею заинтересовался Карл II. Вскоре она стала его любовницей и оставалась таковой вплоть до смерти короля в 1685 году. К тому времени король купил своей подруге дом, а детей от нее официально признал королевскими бастардами и присвоил им дворянские титулы.

Король и выросшая в борделе малограмотная торговка апельсинами выглядели странной парой, но между ними царило полное согласие, и свободное время Карл предпочитал проводить именно у Нелл. Кроме него, в ее доме на Пэлл-Мэлл собирались театральные деятели, драматурги, музыканты и самое титулованное дворянство. Она несколько раз возвращалась на сцену, всегда с громким успехом. 

Нелл Гвин. www.flickr.com/60861613@N00

Легенда

Своих отношений Нелл и король совершенно не стеснялись, и их история породила огромное количество анекдотов разной степени приличности. Собственного бордельного прошлого новоявленная фаворитка также не скрывала и открыто именовала себя проституткой, не боясь вызвать недовольство любовника-монарха.

Материал для анекдотов Нелл поставляла в изобилии: язык у нее был острый, а молчать и прятаться она не собиралась. При этом Нелл в Лондоне любили – за открытость, отсутствие чванства и доброе сердце: несмотря на трудное детство (или как раз благодаря ему), она всю жизнь жалела стариков, сирот, инвалидов и прочих обездоленных. Она обращалась к королю с просьбами об их защите, и Карл, тоже вовсе не бессердечный, в угоду возлюбленной открывал новые и новые сиротские приюты, бесплатные больницы и дома призрения для стариков и армейских инвалидов. 

Карл II. ro.wikipedia.org

Нелл умерла в 1687 году в возрасте тридцати семи лет, от последствий застарелого сифилиса. После себя она оставила добрую память, миллион исторических анекдотов и имя, частенько встречающееся в названиях пабов, кафе и прочих заведений. 

А вот хоть как-то бороться с детской (да и взрослой) проституцией начали только в XIX веке. Борьба шла вяло. Радикально ситуация изменилась в XX столетии, когда вышли новые законы, уравнивающие мужчину и женщину в трудовых правах (в том числе по минимальному уровню оплаты) и защищающие права несовершеннолетних. Тогда же появились государственные органы, которые позволяли это все контролировать. Благодаря реформам сформировалась установка на неприкосновенность личности ребенка, кажущаяся сегодня безусловной.

Также в цикле “Британская история ужасов”:

– Прокаженный король

– Мрачный жнец и чума

– Повешен, выпотрошен и четвертован

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