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Пассажиропоток в Хитроу снизился на 88%

Пассажиропоток в Хитроу снизился на 88%
Фото:123rf.com

Руководство аэропорта просит правительство разрешить тестирование на COVID-19

Хитроу переживает не лучшие времена из-за последствий пандемии, пишет City A.M. В июне этого года аэропорт принял всего 350 тыс. пассажиров, в июле – уже 860 тыс., но это на 88% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом больше половины пассажиров (около 480 тыс. человек) направлялись в другие страны Европы, а в Хитроу только делали пересадку.

В июле правительство отменило для пассажиров из 59 стран двухнедельный карантин по прибытии, однако позднее снова ввело его для приехавших из Испании, Бельгии и Андорры. «Кроме того, мы по-прежнему отрезаны от таких важных туристических направлений, как США, Канада и Сингапур, – говорит директор аэропорта Джон Холланд-Кей. – Нам пришлось сократить тысячи рабочих мест, хотя их можно было сохранить, позволив тестировать пассажиров сразу по прилете». По словам Холланд-Кея, это позволило бы снизить риск прихода второй волны COVID-19 и поднять британскую экономику.

Турфирмы и авиакомпании также неоднократно заявляли об убытках из-за запрета полетов и из-за снижения туристического потока. 7 августа британская авиакомпания British Airways уволила более 4 тыс. сотрудников. Еще 6 тыс. согласились уйти добровольно, пишет Sky News.

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