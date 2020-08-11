Пассажиропоток в Хитроу снизился на 88%

Руководство аэропорта просит правительство разрешить тестирование на COVID-19

Хитроу переживает не лучшие времена из-за последствий пандемии, пишет City A.M. В июне этого года аэропорт принял всего 350 тыс. пассажиров, в июле – уже 860 тыс., но это на 88% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом больше половины пассажиров (около 480 тыс. человек) направлялись в другие страны Европы, а в Хитроу только делали пересадку.

В июле правительство отменило для пассажиров из 59 стран двухнедельный карантин по прибытии, однако позднее снова ввело его для приехавших из Испании, Бельгии и Андорры. «Кроме того, мы по-прежнему отрезаны от таких важных туристических направлений, как США, Канада и Сингапур, – говорит директор аэропорта Джон Холланд-Кей. – Нам пришлось сократить тысячи рабочих мест, хотя их можно было сохранить, позволив тестировать пассажиров сразу по прилете». По словам Холланд-Кея, это позволило бы снизить риск прихода второй волны COVID-19 и поднять британскую экономику.

Турфирмы и авиакомпании также неоднократно заявляли об убытках из-за запрета полетов и из-за снижения туристического потока. 7 августа британская авиакомпания British Airways уволила более 4 тыс. сотрудников. Еще 6 тыс. согласились уйти добровольно, пишет Sky News.