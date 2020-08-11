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Дикие уголки Великобритании: восемь заповедных мест страны, где можно прогуляться

Дикие уголки Великобритании: восемь заповедных мест страны, где можно прогуляться
Фото:commons.wikimedia.org

Август – самое подходящее время для прогулок на свежем воздухе

Летом хочется оставить шум больших городов позади и побывать на природе. Для этого совершенно не обязательно отправляться в другие страны – можно просто поехать в заповедник. Читатели The Guardian составили список лучших заповедников Великобритании.

Магор-Марш, Гвент

Фото: instagram.com/georgemcgowanart

Валлийский заповедник Magor Marsh отличается большим разнообразием флоры и фауны. Гуляйте по лесам, отдыхайте у живописных прудов и болот: если повезет, в их водах можно увидеть выдр, водяных жуков, бекасов и цапель.

Вход на территорию заповедника свободный, но собаки не допускаются.

Подробная информация: gwentwildlife.org

Хатчинсонс-Бэнк, Кройдон

Фото: flickr.com/hiddenloop

Этот заповедник многие упускают из виду, а зря! На его территории можно встретить 40 из 59 видов бабочек, зарегистрированных в Британии, не говоря об изобилии диких орхидей и полевых цветов. Заповедник подойдет даже начинающим натуралистам: там много скамеек, на которых можно отдохнуть.

Вход на территорию со стороны Featherbed Lane свободный, собаки допускаются только на поводке.

Подробная информация: wildlondon.org.uk

Баусинч и Даддингстон, Эдинбург

Фото: pikist.com

Любители дикой природы могут не уезжать за тридевять земель от города: этот заповедник находится совсем рядом со столицей Шотландии. Его главные достопримечательности – кристально-чистые воды озера Даддингстон-Лох и потухший вулкан Трон Артура (Arthur’s Seat).

Попасть на территорию можно со стороны деревни Даддингстон.

Подробная информация: scottishwildlifetrust.org.uk

Лейтон-Мосс RSPB, Ланкашир

Фото: flickr.com/gidzy

За этот заповедник с 1964 года отвечает Королевское общество защиты птиц. Здесь обитают редкие виды пернатых: шилоклювки, усатые синицы и болотные луни. Местное кафе не принимает посетителей из-за коронавируса, но сам заповедник открыт.

БИЛЕТЫ: £8 или £4 (тем, кто добирается до заповедника на общественном транспорте, предоставляют 50-процентную скидку)

Подробная информация: rspb.org.uk

Озеро Лох-Левен, Пертшир и Кинросс

Фото: commons.wikimedia.org

Этот заповедник точно понравится любителям животных и птиц. В местных лесах можно увидеть белок, на открытом воздухе – пофотографировать диких птиц, а потом долго смотреть на заходящее за холмами солнце.

Подробная информация: rspb.org.uk

Гринэм и Крукэм Коммонс, Беркшир

Фото: geograph.org.uk

Название Greenham Common у британцев обычно ассоциируется с одноименным подразделением военно-воздушных сил, однако заповедник не имеет с ним ничего общего. Желающие могут абсолютно бесплатно посетить эти вересковые пустоши и полюбоваться дикой природой.

Подробная информация: bbowt.org.uk

Дандженесс, Кент 

Фото: instagram.com/lifesublime

На территории заповедника произрастает более трети видов растений, зарегистрированных в Британии. А если вы увлекаетесь энтомологией, вам совершенно точно сюда: некоторые виды насекомых встречаются только в этой части страны.

Подробная информация: rspb.org.uk

Остров Скомер, Пембрукшир

Фото: flickr.com/sugarmonster

Прогулки по лесам – это хорошо, но морское сафари – еще лучше! Можно полюбоваться тюленями, посмотреть на кружащих над скалами тупиков и попытаться найти взглядом дельфина или даже акулу.

Высадка на сам остров невозможна из-за пандемии, однако в скором времени все может измениться.

БИЛЕТЫ: £16 для взрослых и £12 для детей

Подробная информация: pembrokeshire-islands.co.uk

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