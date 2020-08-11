Дикие уголки Великобритании: восемь заповедных мест страны, где можно прогуляться

Август – самое подходящее время для прогулок на свежем воздухе
Летом хочется оставить шум больших городов позади и побывать на природе. Для этого совершенно не обязательно отправляться в другие страны – можно просто поехать в заповедник. Читатели The Guardian составили список лучших заповедников Великобритании.
Магор-Марш, Гвент
Валлийский заповедник Magor Marsh отличается большим разнообразием флоры и фауны. Гуляйте по лесам, отдыхайте у живописных прудов и болот: если повезет, в их водах можно увидеть выдр, водяных жуков, бекасов и цапель.
Вход на территорию заповедника свободный, но собаки не допускаются.
Подробная информация: gwentwildlife.org
Хатчинсонс-Бэнк, Кройдон
Этот заповедник многие упускают из виду, а зря! На его территории можно встретить 40 из 59 видов бабочек, зарегистрированных в Британии, не говоря об изобилии диких орхидей и полевых цветов. Заповедник подойдет даже начинающим натуралистам: там много скамеек, на которых можно отдохнуть.
Вход на территорию со стороны Featherbed Lane свободный, собаки допускаются только на поводке.
Подробная информация: wildlondon.org.uk
Баусинч и Даддингстон, Эдинбург
Любители дикой природы могут не уезжать за тридевять земель от города: этот заповедник находится совсем рядом со столицей Шотландии. Его главные достопримечательности – кристально-чистые воды озера Даддингстон-Лох и потухший вулкан Трон Артура (Arthur’s Seat).
Попасть на территорию можно со стороны деревни Даддингстон.
Подробная информация: scottishwildlifetrust.org.uk
Лейтон-Мосс RSPB, Ланкашир
За этот заповедник с 1964 года отвечает Королевское общество защиты птиц. Здесь обитают редкие виды пернатых: шилоклювки, усатые синицы и болотные луни. Местное кафе не принимает посетителей из-за коронавируса, но сам заповедник открыт.
БИЛЕТЫ: £8 или £4 (тем, кто добирается до заповедника на общественном транспорте, предоставляют 50-процентную скидку)
Подробная информация: rspb.org.uk
Озеро Лох-Левен, Пертшир и Кинросс
Этот заповедник точно понравится любителям животных и птиц. В местных лесах можно увидеть белок, на открытом воздухе – пофотографировать диких птиц, а потом долго смотреть на заходящее за холмами солнце.
Подробная информация: rspb.org.uk
Гринэм и Крукэм Коммонс, Беркшир
Название Greenham Common у британцев обычно ассоциируется с одноименным подразделением военно-воздушных сил, однако заповедник не имеет с ним ничего общего. Желающие могут абсолютно бесплатно посетить эти вересковые пустоши и полюбоваться дикой природой.
Подробная информация: bbowt.org.uk
Дандженесс, Кент
На территории заповедника произрастает более трети видов растений, зарегистрированных в Британии. А если вы увлекаетесь энтомологией, вам совершенно точно сюда: некоторые виды насекомых встречаются только в этой части страны.
Подробная информация: rspb.org.uk
Остров Скомер, Пембрукшир
Прогулки по лесам – это хорошо, но морское сафари – еще лучше! Можно полюбоваться тюленями, посмотреть на кружащих над скалами тупиков и попытаться найти взглядом дельфина или даже акулу.
Высадка на сам остров невозможна из-за пандемии, однако в скором времени все может измениться.
БИЛЕТЫ: £16 для взрослых и £12 для детей
Подробная информация: pembrokeshire-islands.co.uk
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *