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Совет ЕС проведет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси

Совет ЕС проведет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси
Фото:twitter.com/tutby

Европейский союз обеспокоен продолжающимися протестами

В Беларуси уже четвертый день подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, сообщает РИА Новости. Протестующие собираются в группы, возводят баррикады, устраивают марши и призывают Александра Лукашенко признать свое поражение.

Работники нескольких фабрик и заводов объявили бессрочную забастовку. Подразделения ОМОН и внутренних войск пытаются разогнать протестующих, используя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Они патрулируют улицы и задерживают участников протестных акций. Сейчас в местных изоляторах находятся более 5 тыс. человек.


10 августа штаб главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к вечеру она вышла на связь и сообщила, что «приняла решение», пишут Ведомости. 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

12 августа другие оппозиционные кандидаты в президенты Беларуси потребовали аннулировать победу Александра Лукашенко, сообщает Лента. Жалобы в ЦИК подали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Европейский союз отреагировал на ситуацию в Беларуси с тревогой, пишет портал TUT.by. 11 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал заявление от всех стран, входящих в альянс. В нем говорится, что ЕС не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за насилие.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша разработали план по разрешению кризиса. Правительству Беларуси необходимо прекратить насилие по отношению к демонстрантам, освободить задержанных и начать диалог с общественностью.

Ранее о введении санкций говорил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. 14 августа совет ЕС проведет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси и примет решение.

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Совет ЕС проведет внеочередное заседание по ситуации в Беларуси
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