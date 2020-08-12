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Eat Out to Help Out: поможет ли новая программа вновь заполнить рестораны и кафе?

Eat Out to Help Out: поможет ли новая программа вновь заполнить рестораны и кафе?
фото123rf.com

                   Анастасия Яковлева

Общественное питание стало одной из тех сфер, которые пострадали от пандемии больше всего. Чтобы поддержать предпринимателей, 1 августа правительство Великобритании запустило программу Eat Out to Help Out («Ешьте, чтобы помочь»). Теперь в ресторанах, кафе и барах можно поесть за 50% от суммы чека. На окнах всех заведений страны, участвующих в акции, размещены указывающие на это наклейки и плакаты. На каких условиях можно поужинать за половину стоимости? И какие еще меры принимают британские власти для спасения ресторанного бизнеса?

Не хлебом единым

Правительственная схема предполагает, что посетители ресторанов получают скидку 50% на еду и безалкогольные напитки, но максимум до £10 на человека. Это правило не распространяется на еду навынос. Ограничений по количеству трапез нет. Акция действует с понедельника по среду, в течение всего августа.

Как говорится на сайте британского правительства, в акции участвуют более 72 тыс. точек общественного питания, включая такие знаменитые сети, как Pizza Express, Costa Coffee и Nando’s

С начала августа сайт программы Eat Out to Help Out посетили 3,3 млн человек. Подробности о ресторанах-участниках и их условиях в рамках программы британцы также могут узнать в приложениях Opentable, Fork и Bookatable.

По мнению министра финансов Великобритании Риши Сунака, программа поможет ресторанной индустрии, которая серьезно пострадала от COVID-19, восстановиться. По его словам, схема Eat Out to Help Out разработана, чтобы привлечь больше клиентов, увеличить оборот компаний и, как следствие, защитить 1,8 млн рабочих мест шеф-поваров, официантов и других работников общепита.  

Заведения хорошо подготовились к ожидаемому наплыву гостей: установили защитные экраны, обеспечили возможность социального дистанцирования, организовали бесконтактные платежи и онлайн-бронирование, а также ввели систему внутреннего «одностороннего движения».

Напомним, что акция Eat Out to Help Out является частью объявленного министром финансов плана по спасению экономики страны, на воплощение которого выделено £30 млрд. Как сообщает Bloomberg, кроме скидок на походы в рестораны для граждан, план предполагает снижение налогов на покупку жилья и денежный бонус для работодателей, которые не уволят своих сотрудников. Также в секторе общепита и туризма до 12 января 2021 года снизится НДС – с 20 до 5%.

Вне игры

Насколько сильно пострадала от пандемии отрасль общественного питания, можно судить по закрытию части точек известных британских сетей. К примеру, по данным консалтинговой компании KPMG, бургерные Byron вынуждены закрыть 31 ресторан и сократить 651 сотрудника. Закрытие большей половины ресторанов сети (всего их 51) стало условием продажи части компании новому владельцу, Calverton UK, что позволит остальным бургерным Byron продолжить работу.

О закрытии приблизительно 75 из 470 точек в Великобритании, по данным Sky News, объявила британская сеть ресторанов Pizza Express, одна из крупнейших в стране. Решение о том, сколько именно точек будет закрыто, еще не принято. 

Ранее заявление о закрытии части ресторанов уже сделали сети Zizzi и Ask Italian. На грани банкротства оказались Cafe Rouge, Casual Dining Group, Prezzo и многие другие.

Август с программой Eat Out to Help Out покажет, удастся ли правительству поддержать оставшиеся на плаву заведения общественного питания и вернуть спрос на их посещение после ослабления карантинных ограничений. Согласно цифрам Национального бюро статистики, 6 из 10 жителей Великобритании в ближайшее время не планируют отправляться в рестораны: они отмечают, что будут чувствовать себя некомфортно.

В свою очередь, рестораны стараются создать наиболее удобные, по их мнению, условия для посетителей. К примеру, в Veeraswamy, как пишет Forbes, на лица официантов, обслуживающих столики, будут надеты щитки. В Pollen Street Social обслуживающий персонал будет носить белые перчатки и маски. В Scott’s и Wolseley у сотрудников в зале, наоборот, не будет никаких элементов защиты. В некоторых заведениях столы накроют заранее, тогда как в других, например в Gaucho, столы будут стоять пустыми до тех пор, пока гости не сядут.

Здоровое питание

Некоторые эксперты опасаются, что рестораны – участники дисконтной программы станут предлагать посетителям блюда, приготовленные из более дешевых и некачественных продуктов. Однако рестораторы заверяют, что в меню будут исключительно здоровые и низкокалорийные блюда. Особенно это актуально в рамках кампании по борьбе с ожирением Better Health, недавно запущенной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. 

С помощью этой программы власти планируют помочь британцам, страдающим от ожирения, сбросить вес и начать вести здоровый образ жизни, сообщает ВВС. Последнее исследование британских ученых показало, что ожирение на 40% увеличивает риск развития серьезных последствий COVID-19. При этом, по данным правительства, 36% взрослого населения страны имеет избыточный вес и 28% страдает ожирением. Каждый третий британский ребенок в возрасте 10–11 лет также имеет проблемы с весом.

Дожить до апреля

Между тем ситуация в отрасли остается тяжелой. Британская ассоциация пива и пабов BBPA недавно предупредила, что около четверти ее членов могут не продержаться до следующего апреля, когда закончится финансовый год.

Через месяц после того, как часть ограничений была снята, около 40% членов ассоциации сообщили, что им не удалось выйти на прибыль и даже на безубыточность. Соблюдение дистанции и разделительные экраны сокращают вместимость и существенно сокращают поток посетителей баров и ресторанов – как следствие, не позволяют заведениям получать прибыль. К тому же уверенность потребителей в собственной безопасности восстанавливается очень медленно, и люди не торопятся возвращаться в заведения.

По мнению экспертов BBPA, правительство должно помочь британцам поверить в безопасность посещения ресторанов и пабов. Ассоциация подчеркивает: чтобы эта сфера бизнеса могла восстановиться, поддержка должна быть долгосрочной. Городские заведения страдают от снижения клиентского потока из-за того, что многие офисные сотрудники продолжают работать удаленно, а небольшие пабы у дома обычно подают лишь напитки и закуски, а значит, не могут воспользоваться схемами поддержки, ориентированными именно на заведения с полноценным меню.

Эмма Маккларкин, глава ассоциации BBPA, призвала правительство снизить акциз на пиво и налоги на коммерческую недвижимость, чтобы поддержать отрасль. «Один из трех фунтов, которые платит посетитель паба, направляется напрямую в казну в виде налогов, и сейчас пришло время реинвестировать эти средства в пивоварение и индустрию общественного питания, а именно сократить на четверть акциз, а также сделать налоговые льготы постоянными и распространить их на пиво, чтобы снизить стоимость напитков и дать заведениям возможность вкладываться в расширение бизнеса», – отмечает Маккларкин.

Тюрьма на дому

The Clink, профессиональный ресторан в Брикстонской тюрьме на юге Лондона, открылся после карантина и работает как сервис по доставке еды. Заведение существует для того, чтобы у заключенных имелась возможность приобрести профессиональные навыки в кулинарии и ресторанном деле. До пандемии The Clink был открыт для публики и персонала тюрьмы. Когда он закрылся на карантин, проходившие обучение ресторанному делу заключенные лишились практики. Чтобы они смогли продолжить курс обучения, ресторан запустил сервис доставки еды clink@home.

 

 

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