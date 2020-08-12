Спортивный интерес

Как тренироваться во время и после локдауна

25 июля в Англии наконец-то открылись спортзалы и бассейны, но клиенты не спешат возвращаться. Кого-то пугает риск заразиться коронавирусом, кого-то – усиленная дезинфекция, а третьих не радует новое, урезанное расписание. Как переживает пандемию индустрия спорта и где можно потренироваться, если вы заморозили членство в любимом спортзале?

Если до локдауна спортзал был для вас, как и для меня, не повинностью, а радостью или даже наркотиком, уверена, что воздержание от тренировок далось вам нелегко. Сужу по себе: боксом онлайн не позанимаешься, штанги дома нет, а оборудовать зал, купив на «Амазоне» гири и гантели, не позволяют жилищные условия. Первое время спасали бег и скакалка, но потом, когда я привыкла тренироваться до отказа, стало ясно: нагрузки не хватает. Дальше стала пропадать мотивация. Карантин я начинала с записи на онлайн-марафоны по ягодичкам-прессу-йоге-диетпитанию, но дело кончилось бесконечным первым января с поеданием всего запретного.

Казалось, что раз уж карантин отменил летний отпуск, то можно отменять и красивое летнее тело. Родные и дорогие любят тебе такой, какая ты есть, а на зум-вечеринках ниже талии меня никто не видит. Одежда мала? Так у меня давно уже в гардеробе есть два-три размерных ряда.

Членство в спортклубе я заморозила: закрыты сауна и джакузи, кругом беспрестанно брызгают дезинфекторами, половину занятий в группе отправили в утиль. Но тренироваться ой как хочется!

Моя подруга Анна живет в чудесной новостройке у Тауэрского моста – в стеклянной высотке с консьержем и отличным спортзалом. Напроситься в гости, чтобы побить грушу и посидеть в джакузи, и тут не удалось. Спортзал открыли, но для его посещения на каждый час выдается по шесть пропусков, а больше часа заниматься нельзя. Хочешь поплавать – есть слоты на 45 минут, но и они по предварительной записи. Джакузи могут пользоваться только члены одной семьи. А гости вообще строго запрещены. Но я не сдаюсь и вам не советую, ведь остаются занятия онлайн и тренировки на открытом воздухе, благо выбрать теперь есть из чего.

Йога

Преподаватель йоги Иван Молочко (sundayyoga.co.uk) вел занятия в Кенсингтонских садах с 2009 года, а с пандемией вынужденно перешел в режим онлайн, да там и остался. Тренировки в парке пока под вопросом: нет лицензии. «Без этой бумажки работники парка группу могут разогнать, а полицейские – выписать штраф, – говорит Иван. – Обычно в апреле я подаю заявку на лицензию для занятий групповым фитнесом, но из-за пандемии на сайте королевских парков, к которым относятся Кенсингтонские сады, лицензии в этом году не выдавали. Пару недель назад процесс лицензирования возобновился, я подал заявку, но в ответ тишина. Можно попробовать вести классы по-партизански, но не хочется рисковать – уже лет семь я преподаю только с лицензией».

Иван называет себя офисным планктоном, который уже успел уйти из офиса на вольные хлеба и опять вернуться в неволю. Но в каждый летний сезон по выходным группа неизменно собиралась в Кенсингтонских садах. Оплата – кто сколько может. До коронавируса и локдауна сломать этот график не могла даже непредсказуемая британская погода, а вирус смог. Ивану пришлось привыкать к новому формату: «Не могу сказать, что мне нравилось преподавать онлайн, ощущения не те. На обычных занятиях группа ритмично движется на одном дыхании, создается ощутимое энергетическое поле. В режиме онлайн сложно поправить выполнение асан и проследить за дыханием студентов, нельзя делать сложные асаны или пранаяму. Но вся жизнь – это страдание, так что я безропотно принял новую реальность. Были и положительные моменты: отпала необходимость трястись в метро, а к группе стали присоединяться люди из Израиля, России, Португалии, Индии».

Йога не основная часть дохода Ивана, потому рекомендованную цену на онлайн-занятия он установил гуманную – £5. «Эти деньги позволяют мне оплачивать вебсайт, Zoom и покупку профильных книг», – объясняет он. В начале локдауна с Иваном занимались двадцать человек, осталось – восемь. Он считает это закономерным: «Миром правит лень, любые занятия – это преодоление себя. Да и йога существует для человека, а не человек для йоги. Когда-то надо было искать своего учителя в Индии, заниматься только один на один, позднее появились занятия в группах, появились йога-центры, и в каждом таком «улучшении» становилось чуть меньше той самой изначальной йоги. Но нет смысла стоять на пути прогреса. Пускай будет больше йоги, хорошей и разной, в том числе и онлайн. Главная практика – это те 10–15 минут, которые вы сами ежедневно делаете на коврике по зову сердца и тела».

Фитнес

Айрида Диктанаите – тренер по фитнесу в спортивных залах премиум-сети Third Space. Она одна из семи тренеров, которые работают в Third Space по контракту на полную ставку, остальные – самозанятые. Во время карантина девушка сохранила и свое рабочее место, и полную зарплату, а вот работать пришлось куда меньше. «Если до пандемии я вела пять-шесть занятий в день, иногда в разных клубах, то в локдаун – только одно, на официальном аккаунте зала в «Инстаграме» (instagram.com/airidadiktanaite). Первые три месяца мы предлагали бесплатные занятия абсолютно всем, так что иногда с нами тренировались по триста человек». Оставшееся время она посвятила прогулкам, чтению и развитию концепции собственного бизнеса: «Если раньше я не была уверена в том, что могу тренировать людей онлайн, и вообще не могла понять, с какого боку к этому подойти, то во время пандемии жизнь просто заставила делать, а не мечтать».

Занятия Айрида вела совместно со своим бойфрендом Люком, тоже тренером: «Поначалу от онлайн-уроков было странное ощущение, как будто ты работаешь в пустоту, но наши постоянные клиенты оказались супермотиваторами. Они присылали сердечки и комментарии со словами поддержки во время тренировок, писали восхищенные сообщения в директ, отмечали нас на фото. Благодаря их вниманию мы почувствовали себя немного звездами».

Айрида и Люк оказались отличными вдохновителями – многие их клиенты за время локдауна пришли в форму. «Часто для семейных людей поход в зал – это время для себя, когда можно отвлечься от рутины, а тут все оказались заперты дома и переключили внимание на нас. Пришлось научиться мотивировать их на расстоянии, ставить новые цели, говорить: вы добьетесь этого или сейчас, или никогда. Многие стали выглядеть лучше, чем до локдауна. Я этим горжусь», – рассказывает Айрида.

Когда залы Third Space открылись после почти пятимесячного перерыва, обстановка сильно изменилась: «В Third Space соблюдают беспрецедентные меры по дезинфекции и социальному дистанцированию. На входе проверяют температуру, в залах установили дополнительные фильтры для воздуха. Уборщицы постоянно протирают все поверхности антивирусным средством. Некоторые клиенты даже ходят в масках, хоть этого делать не требуется. Для того чтобы на групповых занятиях соблюдать метровую дистанцию, нам пришлось сократить размеры групп в два раза».

Главным достижением локдауна Айрида считает инновации: «Залы активно пошли в интернет. И у тренеров, и у клиентов теперь снят психологический барьер на онлайн-тренировки; нажав кнопку, заниматься с любимым тренером можно в любом парке. Сейчас и на моем аккаунте, и на аккаунте Third Space есть много тренировок, для которых вам не понадобится никакого оборудования».

Стретчинг

Анастасия Мур – персональный фитнес-тренер и соосновательница студии растяжки Goodstretch UK, о которой мы уже писали в «Англии». В январе вместе с подругой Аидой Яхаей девушка открыла первую студию стретчинга в Кенсингтоне. Русскоговорящие жительницы района, которые не могли в Лондоне найти занятий по растяжке, с радостью стали первыми клиентами. Бизнес пошел так хорошо, что уже в марте девушки объявили о запуске второй площадки, у метро London Bridge. С началом пандемии клиенты стали пропадать, несмотря на снижение цен, а потом и владельцы помещения на London Bridge объявили о закрытии. На гранты или пособия девушки претендовать не могли, пришлось креативить. В деньгах Анастасия и Аида не потеряли – помогли договоренности с владельцами помещений.

Уже на следующий день после объявления локдауна тренировки Goodstretch перешли в Zoom: «Мы экспериментировали с разными форматами, но в итоге в Zoom стали делать платные тренировки по 55 минут, а в «Инстаграме» (instagram.com/goodstretchuk) – бесплатные тизеры по 25 минут», – говорит Анастасия. Одно занятие стоило £5, количество участников стало быстро расти, и сегодня безлимитный месячный абонемент можно купить за £19,99.

Как и многие другие тренеры, Анастасия столкнулась с проведением прямых трансляций впервые: «Если бы не пандемия, я бы на это не решилась – я никогда не вела прямых эфиров, стеснялась». Но жизнь внесла свои коррективы. Пришлось передвинуть мебель, закачать на экран телевизора логотип и вести занятия то из гостиной, то с крыши дома, то из парка. Поймав волну и заметив расширение географии участников, девушки стали привлекать к совместным эфирам инфлюенсеров и знаменитостей. «В день мы писали сотне человек, отзывались два, – говорит Анастасия. – Лучше всего шли на контакт спортсмены. Нам удалось провести эфиры с чемпионами Олимпийских и Параолимпийских игр, и это нам ничего не стоило».

Студия Goodstretch возобновляет работу в Кенсингтоне 19 августа, но Анастасия не уверена, насколько хорошо пойдет дело: «Мы вынуждены сократить размер офлайн-групп до шести человек. Заработать на этом сложно, но некоторые клиенты очень хотят вернуться, мы не можем отказать. Мне ясно, что пандемия дала толчок развитию онлайн-тренировок. Я была в уже открывшихся спортзалах – они полупустые. Те, кто воспользуется моментом и грамотно разовьет направление онлайн-тренировок, останется на коне».

Подготовила Елена Лео