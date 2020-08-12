Королева открыла для посетителей свой сад в Виндзорском замке

Он был закрыт для публики на протяжении сорока лет

Елизавета II впервые за 40 лет открыла для посетителей свой сад в Виндзорском замке, пишет The Sun. Его спроектировал архитектор Джеффри Уайетвилль для короля Георга IV еще в 1820-х годах. Обычно эта часть территории замка закрыта для публики, однако из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию сад решили открыть.

Как утверждает куратор замка Ричард Уильямс, «сад является любимым местом королевской семьи на протяжении двухсот лет». О нем очень заботилась королева Виктория, а ее супруг принц Альберт разработал проект ландшафтного дизайна. Во время Второй мировой войны в саду выращивали овощи. Принцессе Елизавете и ее сестре Маргарет выделили отдельные участки, где они посадили томаты, кукурузу и бобы.

В 1971 году за благоустройство замка взялся принц Эдинбургский Филипп. Он спроектировал сад заново, распорядился высадить розовые кусты и поставить в центре бронзовый фонтан. Вскоре после реконструкции сад закрыли для посетителей.

Публика сможет прогуляться по саду в августе и сентябре, пока королева находится в замке Балморал. Посещение будет включено в стоимость билета.