Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Ставки налога на элитную коммерческую недвижимость могут вырасти

Министр финансов Риши Сунак рассматривает вопрос об увеличении ставок налога на коммерческую недвижимость для наиболее дорогостоящих объектов недвижимости. Что касается ставок налога для магазинов, офисов и других крупных объектов коммерческой недвижимости премиум-класса, то мнение ведущих представителей отрасли тоже будет учтено.

Также правительство планирует собрать отзывы компаний по созданию разных тарифов для различных видов бизнеса. В рамках пересмотра налога казначейство предупреждает, что неспособность собрать достаточные доходы от налога на коммерческую недвижимость может оказать давление на другие части налоговой системы.

Тем не менее есть опасения, что увеличение ставок может повредить предприятиям розничной торговли, которые уже испытывают трудности в связи с сокращением рабочих мест и закрытием магазинов.

Обычно сумма налога рассчитывается исходя из оценочной стоимости аренды коммерческой недвижимости, оплачиваемой арендаторами, она пересчитывается каждые пять лет. Существует стандартный коэффициент, который применяется к объектам недвижимости с оценочной арендной стоимостью более £51 тыс. Около 1,8 млн мелких фирм, которые арендуют объекты с меньшей оценочной арендной стоимостью, платят более низкую ставку.

Целью обращения к представителям компаний является поиск способов, позволяющих создать дополнительные повышающие коэффициенты для наиболее ценных объектов коммерческой недвижимости.

Эксперты подвергли критике данные предложения и назвали их противоречивыми.

Главный секретарь казначейства Джесси Норман в предисловии к правительственному обзору сказал, что коронавирус оказал значительное влияние на ведение бизнеса и что правительство должно обеспечить функционирование налоговой системы таким образом, чтобы она собирала достаточные доходы для финансирования мер, являющихся необходимой частью борьбы с последствиями пандемии.

Правительство заявило, что приветствует обратную связь, касающуюся необходимости применения коэффициентов и льгот, до 18 сентября 2020 года и готово представить промежуточный отчет этой осенью.

Хорошие новости для мигрантов, несправедливо обвиненных в мошенничестве с тестами по английскому языку

Мигранты, обвиненные в мошенничестве с тестом по английскому языку на получение визы и выигравшие апелляцию, теперь должны получить надлежащее разрешение на пребывание в стране.

После судебного оспаривания Home Office обязан предоставить новый вид на жительство сроком на 2,5 года мигрантам, выигравшим апелляцию в деле о мошенничестве во время сдачи тестов английского языка TOEIC (Test of English for International Communication), чтобы обеспечить соблюдение их прав, предусмотренных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Это обязательство появилось после того, как адвокаты потребовали судебного пересмотра, действуя от имени клиента ММ. На этапе апелляции он был оправдан по обвинению в обмане при сдаче теста, но получил только 60-дневный вид на жительство от Home Office. Адвокаты заявили, что приговор оскорбил клиента, который много лет боролся за то, чтобы очистить свое имя, и сумели заставить Home Office изменить мнение.

После дальнейших судебных разбирательств Home Office согласился с тем, что заявителю ММ и другим заявителям, выигравшим аппеляцию по тесту TOEIC, должен быть предоставлен вид на жительство сроком на 2,5 года.

В постановлении о согласии на разрешение дела Home Office официально признает: «Если апелляция по тесту TOEIC разрешена вне правил по основаниям статьи 8 Европейской конвенции по правам человека и установлено, что заявитель по делу не прибегал к мошенничеству при сдаче теста TOEIC, то соответствующее предоставление нового вида на жительство составляет 2,5 года».

Адвокаты заявителя по делу отметили, что другие люди, оказавшиеся в такой ситуации, должны воспользоваться данным постановлением Home Office, если им предложат выдачу вида на жительство сроком менее 2,5 года.

Стоит также упомянуть, что с 2014 года тысячи людей успешно подали апелляцию в суд после того, как их ошибочно обвинили в мошенничестве во время сдачи теста TOEIC при подаче заявок на британские визы.

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 7 августа 2020 года

Если ваш вид на жительство истекает после 1 сентября 2020 года, вы можете подать заявление о выдаче визы, находясь в Великобритании, даже если в обычной ситуации вам нужно было бы подать такое заявление из вашей родной страны.

Вам нужно будет доказать, что ваше визовое заявление срочное, например вам нужно срочно приступить к работе или учебе в университете.

Вам необходимо будет уплатить официальные визовые сборы и выполнить все иммиграционные требования вашей визы в обычном порядке, за исключением требования о подаче заявления из вашей родной страны.

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Нужно ли платить НДС в Англии? Фирма зарегистрирована в Германии (номер НДС в Германии есть), при этом совершаются следующие операции: покупка товара и его продажа в Англии, оптовая покупка товара в Англии, покупка товара в другую страну из Англии.

Если компания будет производить дистанционную продажу товаров, в этом случае компании необходимо будет зарегистрироваться на НДС при превышении лимита £70 тыс. в год. Лимит зависит от вида товара – по некоторым товарам лимита нет, нужно регистрироваться сразу, как только начинаются дистанционные продажи.

Однако если компания продает товары конечным потребителям в Великобритании через онлайн-платформы, например Amazon, Klarna и т. п., компания должна зарегистрироваться на НДС сразу же, как только начинаются продажи, независимо от оборота.

В случае регистрации на НДС нужно будет сдавать налоговые отчеты ежеквартально.

Также вы упомянули возможные покупки из Великобритании в другие страны. В случае движения товаров в страны Евросоюза нужно будет сдавать отчет по форме EC Sales List – опять же, если будет превышен определенный лимит.

Можно ли взять пособие Universal Credit задним числом? Я раньше не знал, что могу на него претендовать.

К сожалению, вы не можете подать заявку на Universal Credit задним числом. Однако вы можете попробовать получить грант для самозанятых лиц, если соответствуете условиям для его получения.

Семья принадлежит к членам преследуемой в России организации «Свидетели Иеговы». Миграционные службы Швеции не считают это обстоятельство достаточным для предоставления убежища. Как обстоят дела в Великобритании? Можно ли искать защиты в этой стране?

В марте 2020 года Великобритания резко осудила преследования в связи с принадлежностью к этой организации в России. На этом основании можно попытаться подать прошение об убежище, но нужно обсуждать все детали и доказательную базу.

Нас пригласили в Великобританию на несколько недель для работы в цирке. Есть ли у вас возможность сделать для нас рабочую визу?

Надо смотреть, каковы конкретные условия и кто вас приглашает. Есть несколько вариантов: либо Permitted Paid Engagement Visa для краткосрочной оплачиваемой работы в Великобритании , либо виза по категории Tier 5 (Temporary Workers – «Временные работники»).

Подойдет ли мой сертификат IELTS Academic (CEFR Level C1) для натурализации? Экзаменационный центр – British Council/Cambridge Assessment English, тест я сдавал в Ealing, Hammersmith&West London College W14 9BL, для поступления в университет. Какая-то путаница на сайте с требованиями.

В отношении теста английского языка: если он был сдан в одном из аккредитованных центров, то подойдет.

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