Принцессе Анне – 70

Единственная дочь королевы Елизаветы II не похожа на сказочную принцессу, которая носит воздушные платья и срезает в саду розы в ожидании принца на белом коне. Анну саму можно увидеть скачущей на лошади по полям, а на публике она часто носит адмиральский мундир. 15 августа 2020 года она празднует свой 70-летний юбилей. Что мы знаем о Ее Высочестве?

Не повезло с короной

Полное имя принцессы – Анна Елизавета Алиса Луиза. Когда Анна родилась, она была третьей в очереди на трон после брата Чарльза и своей матери (на тот момент королем был еще Георг VI). Но по мере появления на свет ее братьев, а потом и их детей ее очередь все время отодвигалась. И даже изменение в 2013 году закона о престолонаследии, которое отменило преимущества молодых наследников мужского пола, не исправило положения дел: увы, закон обратной силы не имеет.

Теперь принцесса Анна занимает 14-е место в очереди на престол и прекрасно понимает, что королевой ей стать не суждено. Более того, ее детям не перепадает королевский титул: принцем или принцессой могут называться дети монарха и дети наследников-мужчин. То есть дети братьев Анны – принцы и принцессы, а ее дети – нет. Таковы правила. Королева предложила дочери сделать для нее исключение, чтобы и ее дети получили наследный титул, но Анна отказалась. Она не хотела, чтобы те чувствовали себя привилегированными и были обременены королевскими обязанностями.

Терпение и труд

Анна стала выполнять обязанности члена королевской семьи с 18 лет. Сейчас она курирует более чем 300 благотворительных организаций, постоянно разъезжая по миру с визитами и выступлениями. Она считается самой занятой из всех членов королевской семьи. Ежегодно она встречается с политиками, общественными деятелями, фондами, организует мероприятия, которые пойдут на благо стране, причем делает это по велению сердца, а не по принуждению. Кстати, именно принцесса Анна представляла Великобританию на Олимпийских играх в Сочи. Она активно помогает африканским детям, состоит в Королевском научном обществе и Академии медицинских наук, опекает некоторые учебные заведения Англии.

Спортсменка-чемпионка

От своей матери принцесса Анна унаследовала любовь к лошадям, и для нее конный спорт стал не просто хобби. В 1976 году Анна в составе британской сборной по конному спорту участвовала в Олимпийских играх в Монреале. Во время соревнований она выпала из седла и поранилась, но продолжила борьбу и в итоге заняла 24-е место в первенстве по троеборью. Она также получила золотую медаль на чемпионате Европы по троеборью в 1971 году и две серебряные медали – в 1975 году. С 1986 по 1994 год принцесса возглавляла Международную федерацию конного спорта, а сейчас она является членом Международного олимпийского комитета.

Дела сердечные

Принцесса Анна не была вовлечена в любовные скандалы, но все же в ее биографии есть интригующие моменты. До замужества она встречалась с Эндрю Паркером-Боулзом – да-да, тем самым, который потом стал мужем Камиллы Паркер, которая, в свою очередь, впоследствии вышла замуж за принца Чарльза. Как все запутано в английском королевстве!

Первым мужем Анны был Марк Филлипс, спортсмен-конник и офицер в отставке. Их роман сложился благодаря любви к лошадям и конному спорту, они оба выступали на соревнованиях. Даже на их свадебном торте вместо фигурки жениха и невесты красовалась фигурка женщины-наездницы, перепрыгивающей через препятствие. Отношения развивались стремительно, хотя выбор принцессы не нравился никому, кроме королевы-матери (мать Елизаветы). И не зря. Красавец-офицер был уличен в любовной интрижке с учительницей рисования из Новой Зеландии – та подала в суд для признания Марка отцом ее шестилетней дочери. Тест ДНК подтвердил отцовство, и немудрено, что через год, в 1992 году, Анна и Марк официально развелись, после того как прожили вместе 18,5 года. К слову, в тот же год о разводе со своими женами объявили принц Чарльз и принц Эндрю. Нелегкий выдался год для королевской семьи…

Правда, долго принцесса не горевала и спустя восемь месяцев вышла замуж второй раз, за коммандера Тимоти Лоренса (ныне вице-адмирал), бывшего шталмейстера Её Величества. Скромная свадьба прошла в Шотландии, так как по законам англиканской церкви в то время разведенные не могли повторно вступать в брак, если их супруг жив. Пришлось уехать ото всех подальше, чтобы не дразнить гусей.

Под прицелом

В 1974 году принцессу Анну чуть не похитили. Когда она с мужем подъезжала по Молл-стрит к Букингемскому дворцу, какая-то машина резко перегородила им дорогу. Из нее выскочил молодой человек и стал стрелять по машине, охране, людям, оказавшимся рядом; всего было ранено шесть человек. Нападавшим оказался 26-летний Иан Болл, пытавшийся похитить принцессу с целью потребовать за нее выкуп (он оценил жизнь Анны в £2 млн). Удивительно, что Анна не запаниковала, хотя, как потом призналась, жутко испугалась. Она вступила в диалог с преступником, пока тот пытался вытащить ее из машины. Их короткий разговор свелся к тому, что Болл убеждал ее выйти из машины и пойти с ним, а Анна отвечала, что не понимает, зачем она должна это делать. Благодаря ее хладнокровию и выигранным минутам подоспевшая полиция схватила похитителя. Болла признали психически больным и обязали пожизненно пребывать в психиатрической клинике.

Рыцарь, не дама

Нам всем кажется, что принцессы обязательно должны носить корсеты и кринолины, однако принцессу Анну часто можно увидеть в военной форме и на коне. Ну, с любовью к лошадям мы разобрались. Что же с униформой?

Анна никогда не служила в армии, как представители королевской династии мужского пола. Однако в силу своего титула и происхождения она имеет множество военных званий. Так, она главнокомандующий Королевских гусарских войск, полковник Королевских шотландских пограничников, адмирал Соединенного Королевства и главный комендант по делам женщин в Королевском флоте, главнокомандующий Ветеринарным корпусом Королевской армии, полковник Главного корпуса медсестер Новой Зеландии…

Кредо принцессы Анны – больше делать, меньше говорить.

Дочь королевы связана с 65 военными организациями, поэтому на любой церемонии может спокойно появиться в адмиральском мундире. Также Анна готовится примерить роль первой женщины – генерал-капитана Королевской морской пехоты, став преемником своего племянника принца Гарри.

Видимо, мужественный характер принцессы проявляется во всем. Даже когда королева в 1994 году наградила ее орденом Подвязки, Анна настояла, чтобы ей присвоили звание рыцаря, а не дамы, как это обычно происходит.

Если вы все еще думаете, что все принцессы капризны и избалованны, вот вам наглядный контрпример – принцесса Анна. Желание служить своей стране и заботиться о ее жителях принесло ей широкую популярность, а собственная мать сказала, что Анна – «лучшая королева, которая могла бы быть у Британии».

Подготовила Оксана Кеш