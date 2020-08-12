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Противники ношения масок атаковали магазин Morrison’s в Лондоне

Противники ношения масок атаковали магазин Morrison’s в Лондоне
Фото:123rf.com

Они призвали покупателей «думать своей головой»

Активисты движения StandUp X, выступающие против ношения масок, атаковали магазин Morrison’s на юге Лондона, пишет The Daily Mail. Они ворвались внутрь и начали скандировать свои лозунги на глазах у изумленных покупателей. Один из выступавших призвал людей «не верить тому, что говорит правительство». «Вы не задаете вопросов и не подвергаете сомнению указания насчет масок. Вам нужно сопротивляться, искать информацию самим и не носить маски просто потому, что вам так велели», — добавил активист.

StandUp X позиционирует себя как мирное движение, «ставящее под сомнение все, что происходит». Его сторонники считают, что с помощью масок и социальной дистанции можно управлять людьми. Они также подвергают сомнению безопасность сетей 5G.

Группы «антимасочников» провели уже несколько акций протеста в Брайтоне, Шеффилде и Лондоне. 15 августа они будут выступать в Шордиче. Основные требования — снять карантин и отменить указ об обязательном ношении масок в общественных местах. Организаторы говорят, что борются за права и свободы британцев, однако большинство граждан Великобритании с ними не согласно. Согласно опросу Opinium, 71% британцев поддерживают обязательное ношение масок и только 13% выступают против.

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