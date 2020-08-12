Шон Коннери признан лучшим Джеймсом Бондом в истории

А вот Дэниел Крейг не вошел даже в первую тройку

Еженедельник Radio Times провел опрос среди своих читателей: им предлагалось выбрать лучшее киновоплощение агента 007, пишет The Guardian. Голосование проводилось в несколько раундов. В первом с огромным отрывом победил Шон Коннери – за него проголосовали 56% читателей.



Во втором раунде Коннери набрал 44%. На втором месте неожиданно оказался Тимоти Далтон (32%), третье место занял Пирс Броснан (23%). Считавшийся фаворитом гонки Роджер Мур в топ-3 не попал. Не особо понравились зрителям Джордж Лэзенби и Дэниел Крейг. По мнению голосовавших, дело вовсе не в том, что Коннери исполнил роль агента 007 первым. Даже сам Ян Флемминг отдавал предпочтение Кэри Гранту, но не мог не признать талант Шона Коннери после выхода первой картины.

Зато Дэниела Крейга можно смело назвать самым «долгоиграющим» Джеймсом Бондом. За 14 лет он снялся в пяти фильмах франшизы.

Премьеру юбилейного 25-го фильма об агенте британской разведки перенесли с апреля на ноябрь 2020 года из-за коронавируса. Картина под названием No Time To Die должна была выйти весной, но из-за вспышки болезни промотур фильма в Китае, Южной Корее и Японии пришлось отменить.