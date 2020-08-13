6% жителей Англии уже переболели коронавирусом

Больше всего переболевших в Лондоне — 13% от населения столицы

Порядка 6% жителей Англии — около 3,4 млн человек — уже переболели коронавирусом, пишет газета The Independent. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Они проанализировали результаты экспресс-тестов на COVID-19, взятые у 100 тыс. добровольцев с 20 июня по 13 июля.

Больше всего переболевших в Лондоне — 13% от населения столицы, а вот на юго-западе страны антитела есть только у 3% тестируемых.

В бедных районах коронавирусом переболели 7% населения, в богатых — 5%. Людям старше 65 лет настоятельно рекомендовали оставаться дома во время эпидемии. Как результат, только у 3% тестируемых выявили антитела на COVID-19. Большинство молодых людей в возрасте 18-35 лет переболели пневмонией, некоторые — бессимптомно.

17% сотрудников домов престарелых и 12% медицинских работников также имеют коронавирус в анамнезе.

«Мы многое не знаем о новом вирусе. В том числе, дают ли антитела иммунитет к повторному заражению», — говорит профессор Грэм Кук из Имперского колледжа Лондона. Пока что треть пациентов с антителами подтверждают, что не болели пневмонией повторно.

Еще одно исследование должно пройти в Британии этой осенью. Предполагается, что на антитела протестируют еще 200 тыс. человек.