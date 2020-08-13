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Пять бьюти-новинок августа

Пять бьюти-новинок августа

Восстанавливаем волосы, экспериментируем с макияжем, выбираем экопасту для зубов, пробуем качественный напиток.

(1) Матча из Киото: ENSŌ Matcha

от £12,99 // ensomatcha.co.uk

Чай матча британского бренда ENSŌ выращивается в Киото (Япония) – самом престижном в мире регионе для культивации этого сорта чая. Его поколениями выращивают небольшие семейные фермы. Чай производится небольшими партиями, что гарантирует свежесть, качество и восхитительный вкус матчи. Разные сорта смешиваются так, чтобы вкус был уникальным.

Ceremonial Matcha (£16,99 за 20 г) – этим чаем лучше наслаждаться в чистом виде, без добавок: для его производства используют только самые молодые листья, что придает ему нежный вкус и особый аромат.

Everyday Matcha (£12,99 за 20 г) – матча с более насыщенным вкусом, идеально подходит для латте, смузи и других кулинарных творений.

(2) Обертывание для волос: Biovène Barcelona Hair Wrap Treatment

£3 // lovelula.com

Привести волосы в порядок можно с помощью домашней процедуры обертывания, воспользовавшись средством испанского бренда Biovène Barcelona. На выбор – три маски-обертывания.

Oil Replacement Hair Wrap Treatment – содержит питательные масла (аргановое, марокканское) и гиалуронат натрия, оживляет волосы и возвращает им естественный блеск. Такая комбинация ингредиентов упрощает укладку волос, помогает восстановить и заживить кожу головы, а также защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия других продуктов для волос и предотвращает выпадение волос.

Hydrate Protect Hair Wrap Treatment – восстанавливает естественную влагу и помогает ее удержать, делая волосы здоровыми и блестящими. Содержит алоэ вера, экстракт соевых бобов и коллаген. Восстанавливает секущиеся кончики, предотвращает ломкость и выпадение волос, а также лечит сухую кожу головы и предотвращает перхоть и воспаления.

Thermal Repair Hair Wrap Treatment – используется для глубокого восстановления волос. Содержит масло камелии, которое делает волосы здоровыми, гладкими, шелковистыми и блестящими, и лаванду, которая предотвращает появление бактерий и грибка, вызывающих сухость, зуд и шелушение кожи головы. Эта маска для волос особенно популярна: она самонагревается, что делает ее идеальной для расслабляющей процедуры.

(3) Жидкие тени: Too Faced Melted Chocolate Matte Eye Shadows

£19 // cultbeauty.co.uk

Новинка от культового мейкап-бренда Too Faced – жидкая помада для глаз (да-да, именно так они называют новую линейку матовых теней из «шоколадной» коллекции). Благодаря гладкой, шелковистой текстуре тени невероятно легко наносить на веко, а после высыхания они создадут роскошный бархатный эффект.

Инновационная формула жидких теней обеспечивает насыщенный, интенсивный матовый цвет. В линейке восемь шоколадных тонов, от бледно-кремового до насыщенного какао. Тени можно наносить как самостоятельное средство и как основу-праймер под другие тени. Тени продержатся до 24 часов и не будут растекаться; кроме того, они водостойкие, что делает их отличным вариантом для пляжного макияжа. Как и все другие продукты из коллекции, тени обладают тонким шоколадным ароматом.

(4) Экологичная зубная паста: Polished London Toothpaste Tablets

£6,99 // polished-london.com

По оценкам экспертов, ежегодно мы выбрасываем около 1,5 млрд тюбиков из-под зубной пасты, а также более 1 млрд зубных щеток. Именно поэтому британский бренд Polished London решил выпустить новинку – экологичную зубную пасту в виде таблеток, упакованную в картон, чтобы полностью избежать производства пластика. Таблетки не содержат консервантов, алюминия и вредного SLS (лаурилсульфат натрия) – искусственного пенообразующего ингредиента, который содержится в большинстве зубных паст.

Таблетки Polished London содержат компоненты высокого качества, обеспечивающие здоровье рта и белизну зубов: карбонат кальция и натрия для мягкой полировки и очистки зубов, монофторфосфат натрия для предотвращения разрушения зубов и каолин (натуральная глина) для удаления пятен и отбеливания зубов. Микрокапсулы с маслом перечной мяты активируются при контакте со слюной. Использовать Toothpaste Tablets просто: тщательно разжуйте таблетку, затем почистите зубы и сполосните водой.

(5) Горячая палетка: Eye Candy Hot Palette

£9,99 // soinvogue.com

Еще одна новинка – палетка теней из коллекции Hot Collection. Она включает двенадцать матовых и мерцающих теней для век, полноразмерное зеркало и двустороннюю кисть – все, что нужно для макияжа в любое время в любом месте! Оттенки теней универсальные: есть как нейтральные тона для основы макияжа глаз, так и более выразительные оттенки, от шоколадного до мерцающего медного. Идеально подходят для любого тона кожи.

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

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