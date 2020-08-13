Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Санта-Барбаре за £11 млн

Пара переехала туда в июле

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Санта-Барбаре, штат Калифорния, сообщает ITV News. Супруги надеются прожить там достаточно долго и вырастить Арчи без постоянного страха быть пойманными папарацци.

Это их первая большая покупка после отказа от королевских полномочий. Принц Чарльз пообещал помогать Гарри и Меган финансово, однако особняк они приобрели в ипотеку на свои деньги, пишет The Telegraph. Двухэтажный особняк с девятью спальнями, игровой комнатой, спа, бассейном, домашним кинотеатром и спортзалом обошелся паре в $14 млн (£11 млн). На прилегающей территории есть небольшой двуспальный домик для гостей и теннисный корт.

Кроме того, пара продолжает выплачивать £18 тыс. ежемесячно за ремонт во Фрогмор-коттедже — своей британской резиденции.

«Гарри и Меган все тщательно обдумали и хорошо изучили местность. Это их первый дом; они надеются прожить там долго и счастливо, чтобы Арчи мог обзавестись друзьями», — сообщил официальный представитель пары в эту среду. В этом же районе проживают многие голливудские знаменитости, в том числе телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

11 августа, из печати вышла биография принца Гарри и Меган Маркл, которую написали журналисты Кэролайн Дюран и Омид Скоби. В ней рассказывается, как супруги приняли решение уйти из королевской семьи и жить отдельно.