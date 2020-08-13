Метеорологи предупреждают о грозах и сильных ливнях

В некоторых регионах возможны наводнения

По сообщению Met Office, температура в центре Лондона уже шестой день держится на отметке 34℃. В Сент-Джеймсском парке столбик термометра поднялся до 34,6℃, побив температурный рекорд 1961 года.

Такая аномальная жара никогда не проходит бесследно, говорят синоптики. С сегодняшнего дня в Великобритании действует желтый уровень погодной опасности, пишет BBC. Англию, Уэльс, юго-западную часть Шотландии и некоторые регионы Северной Ирландии ждут сильные грозы, ветры и ливни. Местами возможны наводнения и отключения электроэнергии. Погода останется неустойчивой минимум до 17 августа, хотя в некоторых регионах к концу недели установится теплая солнечная погода.

В среду, 12 августа, молния ударила в жилой дом в Рексеме, повредив линию электропередач и вызвав пожар. Из-за сильного дождя сошел с рельсов пассажирский поезд, двигавшийся из Абердина в Стонхейвен. Погибли трое человек, включая машиниста. В шотландском Файфе объявлена чрезвычайная ситуация из-за гроз и дождей. Как сообщает The Environment Agency, десять домов в Ланкашире оказались затоплены после сильнейшего ливня.