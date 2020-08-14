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Великобритания убрала Францию и Нидерланды из списка безопасных для туризма стран

Великобритания убрала Францию и Нидерланды из списка безопасных для туризма стран
Фото:123rf.com

Прибывающим оттуда придется самоизолироваться на две недели

Великобритания вводит 14-дневный карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов, Монако, а также с Мальты, Арубы и архипелага Теркс и Кайкос, пишет Sky News. Новые правила начнут действовать с 4:00 субботы, 15 августа. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

В среду министерство здравоохранения Франции сообщило о 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с момента введения карантина. После чего Великобритания решила убрать страну из списка безопасных для туризма направлений. Новость застала врасплох порядка 500 тыс. британских туристов: Франция является вторым самым популярным направлением отдыха после Испании.

Британские авиакомпании назвали решение правительства «еще одним сокрушительным ударом по туристической индустрии, которая только начала оправляться от тяжелейшего кризиса». Младший министр Франции по делам Европы Клеман Бон предупредил МИД Великобритании о возможных ответных мерах. 

8 августа Великобритания ввела карантин для прибывающих из Бельгии, Андорры и с Багамских островов. За нарушение карантина людям придется заплатить штраф в £1 тыс. (в Шотландии — £480).

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