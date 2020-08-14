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Штраф за несоблюдение масочного режима в Англии поднимут до £3,2 тыс.

Штраф за несоблюдение масочного режима в Англии поднимут до £3,2 тыс.
Фото:123rf.com

Штраф за организацию вечеринок с участием более 30 человек — до £10 тыс.

Две недели назад Борис Джонсон отложил послабление карантинных мер до 15 августа из-за новых случаев заражения коронавирусом. После консультаций с медэкспертами правительство решило не продлевать жесткий карантин, пишет The Evening Standard.

С завтрашнего дня наконец откроются театры, концертные площадки, казино, боулинг-клубы и катки. Зрителям разрешат присутствовать на спортивных мероприятиях, а салонам красоты — возобновить такие косметические услуги, как уход за бровями и ресницами. С 15 августа разрешается и проведение свадеб, однако на церемонии должны присутствовать не более 30 человек, включая саму пару.

Послабления не коснутся Лестера, Лутона и других городов на севере Англии, в которых действует локальный карантин. Решение по ним будет принято отдельно.

Одновременно с этим правительство ужесточит наказание за нарушение действующих ограничений.

Штраф за неоднократное нарушение масочного режима вырастет до £3,2 тыс.

В настоящее время жители Англии обязаны носить маски во время поездок в общественном транспорте, в магазинах, церквях, кинотеатрах и музеях.

Штраф за организацию нелегальных вечеринок и рейвов с участием более 30 человек вырастет до £10 тыс.

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