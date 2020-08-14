Министра образования просят уйти с поста из-за провала с оценками по GCSE и A-level

Оппозиция считает, что Гэвин Уильямсон не справился со своими задачами

В этом году школьники не сдавали выпускные экзамены из-за эпидемии коронавируса. Учителя выставляли итоговые оценки, исходя из успеваемости школьников. Затем образовательные ведомства проверяли результат и корректировали его, чтобы итоговая оценка не оказалась завышенной. Однако в действительности эта система показала себя не с лучшей стороны, пишет The Guardian.

4 августа свои результаты получили шотландские школьники. Оказалось, что результаты 133 тыс. человек были скорректированы. 124 тыс. из них сообщили, что оценки им были несправедливо занижены. Алгоритм, который использовали в Scottish Qualifications Authority (SQA), корректировал результаты, исходя из общего показателя школы и даже финансового положения регионов.

Аналогичная ситуация произошла и в Англии — регулятор Ofqual занизил оценки 40% выпускников. У 24 тыс. из них итоговые результаты отличались от прогнозируемых больше, чем на балл.

Министр образования Гэвин Уильямсон пообещал, что ученики смогут подать апелляцию, однако оппозиция осталась крайне недовольна. Лидер лейбористов Кир Стармер и представитель либерал-демократов Лейла Моран настаивают на том, чтобы Уильямсон ушел с поста. По их мнению, он не справился с возложенной на него задачей.