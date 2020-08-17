﻿﻿﻿﻿﻿

В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев

В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев
facebook.com/aisultan.nazarbayev

26 августа ему должно было исполниться 30 лет

В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает The Telegraph со ссылкой на казахстанский портал zakon.kz. Точная причина смерти пока не установлена. По предварительной информации у молодого человека произошла остановка сердца.
«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважение к нашей невосполнимой утрате», — говорится в официальном обращении матери Айсултана — Дариги Назарбаевой.
26 августа Назарбаеву должно было исполниться 30 лет. В феврале этого года он попросил политического убежища в Великобритании и заявил, что обладает информацией о коррупции в Казахстане.
29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, графство Беркшир. В октябре 2019 года его приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского, когда тот помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ и обязали выплатить штраф £5 тыс. Приговор также предполагал лечение от наркозависимости — Айсултан Назарбаев признался в употреблении наркотиков.
На время карантина Айсултан уезжал в Казахстан и вернулся в Лондон в июле.

profile-sample2
Прибалты Лондона организуют акцию в поддержку жителей Беларуси
17-08-2020
profile-sample2
В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев
17-08-2020
profile-sample2
Министра образования просят уйти с поста из-за провала с оценками по GCSE и A-level
14-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.