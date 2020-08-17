В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев

26 августа ему должно было исполниться 30 лет

В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает The Telegraph со ссылкой на казахстанский портал zakon.kz. Точная причина смерти пока не установлена. По предварительной информации у молодого человека произошла остановка сердца.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважение к нашей невосполнимой утрате», — говорится в официальном обращении матери Айсултана — Дариги Назарбаевой.

26 августа Назарбаеву должно было исполниться 30 лет. В феврале этого года он попросил политического убежища в Великобритании и заявил, что обладает информацией о коррупции в Казахстане.

29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, графство Беркшир. В октябре 2019 года его приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского, когда тот помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ и обязали выплатить штраф £5 тыс. Приговор также предполагал лечение от наркозависимости — Айсултан Назарбаев признался в употреблении наркотиков.

На время карантина Айсултан уезжал в Казахстан и вернулся в Лондон в июле.