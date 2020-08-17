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Прибалты Лондона организуют акцию в поддержку жителей Беларуси

Прибалты Лондона организуют акцию в поддержку жителей Беларуси
Фото:123rf.com

23 августа люди выстроятся в «живую цепь» в Гайд-парке

23 августа жители Литвы организуют массовую акцию в поддержку жителей Беларуси, протестующих после президентских выборов, сообщает ТАСС. В день 31-й годовщины «Балтийского пути» — мирного протеста жителей Латвии, Литвы и Эстонии — люди соберутся в «живую цепь» на Кафедральной площади в центре Вильнюса, которая протянется до посольства Беларуси, а затем по автомагистрали Вильнюс – Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.

По информации от радио LRT, в акции планирует принять участие сам президент Литвы Гитанас Науседа.

Прибалты Лондона присоединятся к протестующим и призывают всех неравнодушных собраться в этот же день в Гайд-парке у статуи Physical Energy Statue.

Акция пройдет с 17:00 до 20:00 с соблюдением правил социальной дистанции. Многие граждане прибалтийских стран уже присоединились к санкционированным пикетам и шествиям белорусов в Лондоне.

Британское правительство отказалось признавать результаты выборов в Беларуси и считает их сфальсифицированными. Об этом 17 августа заявил глава МИД Доминик Рааб. Соответствующее заявление появилось на сайте правительства.

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