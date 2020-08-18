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Английские школьники добились изменения экзаменационных оценок

Английские школьники добились изменения экзаменационных оценок
Фото:123rf.com

Правительство отказалось от противоречивого алгоритма усреднения оценок

Министр образования Гэвин Уильямсон признал, что алгоритм расчета итоговых оценок для школьников не оправдал себя, пишет The Evening Standard.

В этом году экзамены отменили из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования предложило учителям самим выставить оценки, а затем скорректировало их по специальному алгоритму, разработанному регулятором Ofqual. Предполагалось, что это позволит избежать намеренного завышения оценок. Однако использовавшаяся для расчета математическая модель занизила оценки почти 40% выпускников. Многие из них потеряли шанс поступить в вуз или колледж.

Правительство подверглось жесткой критике со стороны однопартийцев, оппозиции, родителей и самих школьников, а Гэвину Уильямсону пришлось публично извиниться. «Я прошу прощения за беспокойство, которое мы причинили молодым людям и их родителям. Будет справедливым, если результаты по A-level, GCSE и AS-level будут выставлены на основе оценок учителей», – сказал Уильямсон.

На решение правительства во многом повлияла Шотландия, пишет BBC. Она первой отказалась от алгоритма усреднения оценок, за ней последовали Уэльс и Северная Ирландия.

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