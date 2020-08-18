Английские школьники добились изменения экзаменационных оценок

Правительство отказалось от противоречивого алгоритма усреднения оценок

Министр образования Гэвин Уильямсон признал, что алгоритм расчета итоговых оценок для школьников не оправдал себя, пишет The Evening Standard.

В этом году экзамены отменили из-за эпидемии коронавируса. Министерство образования предложило учителям самим выставить оценки, а затем скорректировало их по специальному алгоритму, разработанному регулятором Ofqual. Предполагалось, что это позволит избежать намеренного завышения оценок. Однако использовавшаяся для расчета математическая модель занизила оценки почти 40% выпускников. Многие из них потеряли шанс поступить в вуз или колледж.

Правительство подверглось жесткой критике со стороны однопартийцев, оппозиции, родителей и самих школьников, а Гэвину Уильямсону пришлось публично извиниться. «Я прошу прощения за беспокойство, которое мы причинили молодым людям и их родителям. Будет справедливым, если результаты по A-level, GCSE и AS-level будут выставлены на основе оценок учителей», – сказал Уильямсон.

На решение правительства во многом повлияла Шотландия, пишет BBC. Она первой отказалась от алгоритма усреднения оценок, за ней последовали Уэльс и Северная Ирландия.