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Уроженку России подозревают в убийстве сына с особенностями развития

Уроженку России подозревают в убийстве сына с особенностями развития
Фото:pexels.com

Ольга Фриман предстанет перед судом 19 августа

40-летнюю уроженку России Ольгу Фриман обвиняют в убийстве ее сына Дилана, страдавшего аутизмом, пишет BBC. Полиция обнаружила тело ребенка в их доме на Камберленд-Парк 16 августа. Известно, что Дилан почти не говорил и передвигался на инвалидной коляске.

По информации газеты The Sun, Ольга несколько лет назад развелась с отцом ребенка, фотографом Дином Фриманом. Несмотря на развод, Фриман общался с Диланом и возил его на отдых. Отец узнал о гибели сына, находясь в Испании.

Ольга состояла в нескольких фейсбук-группах для русскоязычных родителей Великобритании, которые воспитывают детей с особенностями развития. Ее знакомые говорят, что в последнее время она находилась в подавленном, депрессивном состоянии и не получала никакой помощи в уходе за ребенком.

19 августа дело Ольги рассмотрит магистратский суд Аксбриджа. В настоящее время она остается под стражей.

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