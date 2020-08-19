Причина – резкий скачок инфляции

С января 2021 года цены на железнодорожные билеты вырастут на 1,6%, сообщает The Guardian. Причиной тому стал резкий скачок инфляции в июле 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Большинство железнодорожных тарифов в Англии, Уэльсе и нескольких областях Шотландии зависит от индекса розничных цен (retail prices index, RPI). По данным Национальной статистической службы Великобритании, он увеличился на 1,1%, а инфляция выросла с 0,6% до 1%. Пассажиропоток на фоне пандемии, в свою очередь, резко упал.

По предварительным расчетам газеты The Independent, стоимость годового абонемента по маршруту Уэлин – Лондон увеличится на £55 и составит £3 475.

Если шотландское правительство согласится с ценовыми изменениями, то стоимость годового абонемента по направлению Эдинбург – Глазго составит £4 267 (на £67 больше, чем сейчас). Подорожают и обычные билеты: за один билет по маршруту Лондон – Бристоль придется отдать £86.

Региональный директор Rail Delivery Group Роберт Несбит выразил недовольство текущей системой тарифов и призвал правительство поменять условия ценообразования. «Если мы хотим, чтобы после пандемии люди снова начали путешествовать, тарифы придется снизить», – заявил он в программе BBC Today.