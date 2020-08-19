subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Цены на железнодорожные билеты вырастут на 1,6%

Цены на железнодорожные билеты вырастут на 1,6%
Фото:123rf.com

Причина – резкий скачок инфляции

С января 2021 года цены на железнодорожные билеты вырастут на 1,6%, сообщает The Guardian. Причиной тому стал резкий скачок инфляции в июле 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Большинство железнодорожных тарифов в Англии, Уэльсе и нескольких областях Шотландии зависит от индекса розничных цен (retail prices index, RPI). По данным Национальной статистической службы Великобритании, он увеличился на 1,1%, а инфляция выросла с 0,6% до 1%. Пассажиропоток на фоне пандемии, в свою очередь, резко упал.

По предварительным расчетам газеты The Independent, стоимость годового абонемента по маршруту Уэлин – Лондон увеличится на £55 и составит £3 475.

Если шотландское правительство согласится с ценовыми изменениями, то стоимость годового абонемента по направлению Эдинбург – Глазго составит £4 267 (на £67 больше, чем сейчас). Подорожают и обычные билеты: за один билет по маршруту Лондон – Бристоль придется отдать £86.

Региональный директор Rail Delivery Group Роберт Несбит выразил недовольство текущей системой тарифов и призвал правительство поменять условия ценообразования. «Если мы хотим, чтобы после пандемии люди снова начали путешествовать, тарифы придется снизить», – заявил он в программе BBC Today.

profile-sample2
Цены на железнодорожные билеты вырастут на 1,6%
19-08-2020
profile-sample2
Самозанятые граждане получат второй грант от правительства
19-08-2020
profile-sample2
Уроженку России подозревают в убийстве сына с особенностями развития
18-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.