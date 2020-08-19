Можно ли получить компенсацию, если виновник аварии неизвестен?

Стать жертвой ДТП – травмирующее событие в жизни любого человека, которое останется в памяти на долгие годы. Особенно тяжело тем людям, которые получили в результате аварии травмы.

Стоп, авария!

Дорожно-транспортные происшествия давно стали частью современной жизни. И это не удивительно, ведь по дорогам только одной Великобритании колесят более 36 млн транспортных средств. И эта цифра постоянно растет.

По закону, если произошла авария, все участники происшествия обязаны остановиться и обменяться контактной информацией. К сожалению, часто случается так, что виновник либо не остановился и скрылся с места происшествия, не оказав помощь и таким образом причинив жертве еще больший вред. Либо остановился, но отказался предоставить свои контактные данные, а пострадавший не успел, не смог или не сообразил записать номер транспортного средства, прежде чем виновник уехал.

В такой ситуации могут оказаться пешеходы, мотоциклисты, велосипедисты, пассажиры, а также водители других автомобилей, вовлеченных в столкновение.

Многие пострадавшие в подобных ДТП – особенно те, кто не так давно живет в Британии – могут не знать о своих правах и ошибочно думать, что раз данных о виновнике нет, то и сделать ничего нельзя.

MIB спешит на помощь

К счастью, в этом смысле порядки в Великобритании отличаются от того, к чему мы привыкли у себя на родине. Если виновника найти не представляется возможным, на помощь придет организация, так называемое Бюро страхователей транспортных средств – Motor Insurers’ Bureau (MIB).

MIB было организовано в 1946 году с целью гарантировать права жертв автомобильных происшествий, когда виновник либо скрылся, либо был не застрахован. MIB финансируется страховыми компаниями, но по сути фонд MIB пополняется законопослушными водителями, которые ежегодно платят за страхование своих автомобилей. Часть стоимости каждого страхового полиса, купленного в Великобритании, отчисляется на финансирование MIB.

MIB – последняя инстанция, куда следует обращаться только в том случае, если все остальные способы найти виновника были исчерпаны.

Чтобы добиться компенсации, необходимо обратиться в MIB не позднее чем через три года после происшествия. Исключением являются дела о компенсации детям. Несовершеннолетние имеют право на более длительный срок, в течение которого они могут обратиться в MIB, обычно – не позднее даты их 21-го дня рождения.

Процесс требования компенсации в случаях, где виновник неизвестен, будет более сложным и отличается от обычного процесса, когда виновник известен и застрахован.

Инструкция к действию

Что нужно сделать, если вы или ваш близкий пострадали в подобном случае, когда виновный скрылся:

– во-первых, постарайтесь записать, сфотографировать или запомнить марку и номер автомобиля виновника. Ваш юрист сможет потом по номеру автомобиля определить, был ли тот водитель застрахован или нет. Если окажется, что виновник был застрахован, то ваши шансы на получение компенсации будут гораздо лучше;



– во-вторых, спросите у прохожих или проезжающих мимо, кто видел, как все произошло, смогли ли они запомнить или записать номер транспортного средства виновника. Даже если нет, то в любом случае узнайте их контактные данные, чтобы позднее они могли бы подтвердить обстоятельства происшествия. Ваш юрист впоследствии сможет с ними связаться и запросить всю необходимую информацию;



– если у вас в автомобиле находился пассажир, то также попросите его/ее согласиться быть свидетелем. Для этого понадобятся контактные данные вашего пассажира;



– если вы в состоянии, то постарайтесь тут же сделать фотографии места происшествия и поврежденных автомобилей, а также полученных травм, если они видны;



– следующий и очень важный этап – без промедления обратиться в полицию. В полиции вашему делу присвоят регистрационный номер (Crime Reference Number). Обязательно узнайте этот номер, так как он будет нужен при подаче заявления в MIB.



Также необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, даже если вы думаете, что серьезных травм нет. Медицинский профессионал может обнаружить проблему, о которой вы, возможно, даже и не догадываетесь, но которая может серьезно ослабить ваше здоровье, если травму оставить недолеченной.



И последнее – найдите грамотного юриста, который сможет провести всю остальную работу для получения вами денежной компенсации.



Подготовила Мария Ллойд

Пожалуйста, примите во внимание, что данная статья не представляет собой конкретный юридический совет и носит лишь рекомендательный характер. Точную информацию в каждом конкретном случае вы можете получить только на индивидуальной консультации.