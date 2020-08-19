Самозанятые граждане получат второй грант от правительства

Сумма выплаты составит не менее 70% от дохода, но не более £6,5 тыс.

Правительство снова выделит денежные гранты самозанятым гражданам, чей бизнес пострадал от эпидемии коронавируса, сообщает BBC. Сумма единовременной выплаты составит не менее 70% от среднего дохода, но не более £6 570 за три месяца.

На финансовую помощь могут рассчитывать и те, кто не воспользовался грантом в первый раз. Работники HMRC должны связаться с самозанятыми до 20 августа, говорит заместитель генерального директора HMRC Анджела Макдоналд. В случае если этого не произошло, самозанятые могут самостоятельно проверить, соответствует ли их бизнес критериям для получения гранта, и оставить заявку на сайте HMRC до октября.

Только 17 августа за финансовой помощью обратились более 39 тыс. человек.

Программа помощи самозанятым Self-Employed Income Support Scheme была запущена в мае этого года. Тогда 2,7 млн человек получили гранты в общей сложности на сумму £7,8 млрд.

В HMRC признались, что в расчеты вкралась ошибка и 15 тыс. самозанятых получили больше, чем нужно. Однако требовать деньги назад правительство не будет.