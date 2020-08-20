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Откуда в русском языке взялось слово «вокзал»?

Откуда в русском языке взялось слово «вокзал»?
Фото:123rf.com

Минутка занимательной истории

В повседневной жизни мы очень редко задумываемся о происхождении того или иного слова, и зря! Многие из них имеют интересную историю, а некоторые появились в языке сравнительно недавно.

Взять, например, слово «вокзал». Портал Londonist пишет, что своим происхождением оно обязано нормандскому военачальнику Фальку де Бреоте, который никогда не бывал на территории России. Как же так вышло? Давайте разбираться.

Фальк де Бреоте был любимчиком короля Иоанна Безземельного. В 1215 году он провел успешную военную кампанию против французского принца Людовика и его мятежных баронов и взял город Вустер. За это Иоанн Безземельный отдал ему в жены Маргарет де Ревьер – юную вдову, владевшую большим поместьем в Ламбете. Де Бреоте назвал поместье «Фокс-холл» (Faukeshale), но после смерти владельца оно было переименовано сначала в Fox Hall, а позднее в Vauxhall.

В XVII веке на территории поместья появился увеселительный сад Воксхолл-Гарденз (Vauxhall Gardens), ставший одним из главных мест общественного отдыха и развлечений. Туда очень любил захаживать английский театральный деятель и инженер Майкл Мэддокс, который прожил несколько лет в России и даже преподавал физику и математику великому князю Павлу Петровичу.

Концепция увеселительного сада так понравилась Мэддоксу, что он решил вернуться в Россию и заняться там устройством подобных садов. Концертные здания с ресторанами, к которым примыкал сад, называли воксалами или вокзалами.

В 1838 году в Павловском парке под Санкт-Петербургом появился Павловский вокзал. Позднее он стал конечной станцией Царскосельской железной дороги – первой железной дороги Российской империи. По аналогии с ним остальные железнодорожные станции стали тоже называть вокзалами. В этом значении слово и закрепилось в русском языке.

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