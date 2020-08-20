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Вороны Тауэра скучают без посетителей

Вороны Тауэра скучают без посетителей
Фото:commons.wikimedia.org

По легенде, если птицы когда-либо покинут крепость, в Британии настанут тяжелые времена

В XVII веке король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II издал указ, согласно которому в лондонском Тауэре должны постоянно жить не менее шести воронов. По легенде, если птицы когда-либо покинут крепость, в Соединенном Королевстве настанут тяжелые времена.

Сейчас на территории крепости обитают семь птиц: Джубили, Харрис, Грипп, Рокки, Эрин, Поппи и Мерлина. Они очень любят наблюдать за туристами и рыться в мусорных корзинах в поисках остатков еды, однако из-за коронавируса вынуждены скучать.

Тауэр закрылся на карантин 20 марта и открылся только в июле, пишет The Guardian. Если раньше его посещали до 15 тыс. человек, то теперь за день туда приходят максимум 800 человек. Птицам не хватает внимания, и они все дальше отлетают от крепости. 

Смотритель воронов Крис Скайф очень озабочен сложившейся ситуацией. «Даже во время Второй мировой войны тут были сотни людей, а теперь птицы видят только меня и дежурных стражей», – рассказал он газете The Sun.

Скайф верит в легенду о воронах и отчаянно призывает оставшихся бифитеров делиться с птицами едой, а туристов – приезжать в Англию, чтобы посмотреть на Тауэр и его пернатых обитателей.

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Вороны Тауэра скучают без посетителей
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