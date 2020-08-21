Госдолг Великобритании превысил £2 трлн

Сейчас он составляет 100,5% ВВП

В июле 2020 года британский государственный долг впервые в истории превысил £2 трлн, пишет BBC. По данным Национальной статистической службы (ONS), с июля 2019 года он вырос на £227,6 млрд и сейчас составляет 100,5% ВВП. В последний раз госдолг превысил валовый продукт в 1960/1961 финансовом году.

За июнь 2020 года правительство взяло в долг £29,5 млрд, за июль – £26,7 млрд.

Старший аналитик консалтинговой компании Capital Economics Рут Грегори утверждает, что объем заимствований постепенно снижается. «Но мы по-прежнему говорим о колоссальных суммах. С начала этого года госдолг вырос на £150,5 млрд», – добавила Грегори. Для сравнения: за весь 2009/2010 финансовый год правительство взяло в долг £158,3 млрд.

В Институте фискальных исследований (IFS) говорят, что основная причина резкого увеличения долга – пандемия коронавируса, причем реальные цифры оказались ниже прогнозируемых. Это подтверждает и министр финансов Риши Сунак. «Мы приняли меры для спасения миллионов рабочих мест. Без финансовой поддержки все было бы намного хуже», – приводит слова Сунака BBC.

Аналитики не торопятся с прогнозами, но надеются, что в осеннем бюджете Риши Сунак учтет неустойчивое положение британской экономики.