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Великобритания вводит карантин для прибывающих из Австрии, Хорватии и Тринидада и Тобаго

Великобритания вводит карантин для прибывающих из Австрии, Хорватии и Тринидада и Тобаго
Фото:123rf.com

Но снимает ограничения на путешествия в Португалию

Две недели назад Великобритания ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Бельгии, Андорры и с Багамских островов. 20 августа министр транспорта Грант Шеппс внес в этот список Австрию, Хорватию, а также Тринидад и Тобаго, пишет BBC. Шотландское правительство отдельно ввело карантин для прибывающих из Швейцарии.

Новые правила начнут действовать с субботы, 22 августа.

По данным BBC, только в Хорватии сейчас находятся 17 тыс. британских туристов, которые в спешном порядке пытаются вернуться домой.

Причина такого решения правительства очевидна: коронавирус. За последние две недели в Великобритании зафиксировано 20,9 случая заболевания COVID-19 на 100 тыс. человек. Для сравнения: в Хорватии этот показатель составляет 41,7, в Австрии – 30,8, а в Португалии – 27,8.

Разница между последними двумя странами небольшая, однако именно она послужила причиной отмены карантина для прибывающих из Португалии. Грант Шеппс добавил страну ​​в список транспортных коридоров Великобритании.

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