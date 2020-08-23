subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Какие замки принадлежат Ее Величеству?

Какие замки принадлежат Ее Величеству?

Какие бы пентхаусы и име­ния ни покупали состоятель­ные иностранцы, лучшая нед­вижимость в Велико­британии все равно принад­лежит королеве Елизавете II. Или не принадлежит? В этой статье мы расскажем о том, что является частной собственностью королевы и что принадлежит Елизавете II как действующему монарху.

Владения королевы делятся на две части: первая – это ее част­ная недвижимость, а ко вто­рой причисляются недви­жи­мость и земли, которые при­над­лежат таким компани­ям, как The Crown Estate и The Royal Parks или The Duchy of Lan­caster. Такая недвижимость не является частной собствен­ностью конк­ретного короля или королевы, а переходит от одного царст­вую­щего монарха к другому.

Сандрингемский дворец

Сандрингемский дворец, Норфолк. Photo: 123rf.com

Сандрингемский дворец, Норфолк. Photo: 123rf.com

Сандрингемский дворец в Нор­фолке является частной усадь­бой Виндзорской династии и принадлежит лично королеве Елизавете II, которая получила этот дворец в нас­ледство от своего отца, короля Георга VI.

Замок Балморал

Замок Балморал в Абердинши­ре также является частной собственностью Елизаветы II. Интересно, что и Сандрингем­ский дворец, и замок Балморал до 1936 года принадлежали дяде Елизаветы II, королю Эдварду VIII, а когда король отрекся от трона, его младший брат и будущий король Георг VI не унаследовал эти королевские резиденции. Отцу Елизаветы II пришлось выкупать обе резиденции у старшего брата.

Замок Балморал, Абердиншир. Photo: 123rf.com

Замок Балморал, Абердиншир

Виндзорский замок и Букингемский дворец

Еще одна резиденция британ­ских монархов, Виндзорский замок, принадлежит компании the Occupied Royal Palaces Estate (на фото вверху). Номинально дворец является владением правящего монарха и пере­дается по нас­ледству, но ко­ролева не может контролировать финансовые вопросы Виндзорского замка или продать его.

Букингемский дворец также не является частной собственностью королевы, а принадлежит царствующему монарху. Дворец является частью The Royal Estate.

Герцогство Ланкастер

Королеве также принадлежит герцогство Ланкастер (The Duchy of Lancaster, не путать с графством Ланка­шир), в ко­торое входят 18454 га земли в Англии и Уэльсе, а также коммерческая, сельскохозяйственная и жилая недвижимость. Гер­цогство (которое по сути яв­ляется компанией) официально принадлежит королеве, и доходы от него покрывают расходы королевской семьи. Одна­ко, в отличие от Сандрингем­ского дворца или замка Балмо­рал, эти земли не являются частной собст­венностью королевы Елиза­веты II: королева не имеет права продать земли, кото­рые передаются по нас­лед­ству от одного царствующего монарха к другому.

Герцогство Ланкастер так­же владеет землей в Цент­ральном Лондоне, которая носит название Savoy Estate. Королева по­лучает доход с земли, на кото­рой находятся отель «Са­вой» и Сомерсет-хаус, но продать Savoy Estate королева не может.

«Собственность Короны»

Королева Елизавета II так­же является законным владельцем портфеля недвижимости компании The Crown Estate («Собственность Ко­роны»), но никакого контроля над этим имуществом в размере 11,5 миллиарда фунтов королева не имеет. Впрочем, ежегодно Елизаве­та II получает Суверенный грант, который составляет 15% от выручки The Crown Estate; эти средства идут на оплату церемониальных обязанностей королевской семьи. В прошлом году Суверенный грант Елизаветы II составил 37,9 миллиона фунтов.

Недвижимость и земли компании находятся по всей Великобритании, но больше всего активов компании скон­центрировано в Лондо­не. Так, большая часть зда­ний на торговой улице Рид­жентс-стрит и половина недвижимости в районе St James’s принадлежит The Crown Estate. Компания также владеет королевским ипподромом в Аскоте, большим Виндзорским парком и множеством торговых цент­ров по всей Велико­брита­нии, в том числе – Westgate Centre в Оксфорде и Fosse Shopping Centre в Лестере.

Королевские парки

Королевские парки, несмотря на свое название, принадлежат Елизавете II лишь номинально, а управляет ко­ролевскими парками органи­зация The Royal Parks, ко­торая является частью ми­нистерства по делам культуры, СМИ и спорта.

Фото 123rf.com
profile-sample2
Какие замки принадлежат Ее Величеству?
23-08-2020
profile-sample2
Великобритания вводит карантин для прибывающих из Австрии, Хорватии и Тринидада и Тобаго
21-08-2020
profile-sample2
Госдолг Великобритании превысил £2 трлн
21-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.