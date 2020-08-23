Какие замки принадлежат Ее Величеству?

Какие бы пентхаусы и имения ни покупали состоятельные иностранцы, лучшая недвижимость в Великобритании все равно принадлежит королеве Елизавете II. Или не принадлежит? В этой статье мы расскажем о том, что является частной собственностью королевы и что принадлежит Елизавете II как действующему монарху.
Владения королевы делятся на две части: первая – это ее частная недвижимость, а ко второй причисляются недвижимость и земли, которые принадлежат таким компаниям, как The Crown Estate и The Royal Parks или The Duchy of Lancaster. Такая недвижимость не является частной собственностью конкретного короля или королевы, а переходит от одного царствующего монарха к другому.
Сандрингемский дворец
Сандрингемский дворец в Норфолке является частной усадьбой Виндзорской династии и принадлежит лично королеве Елизавете II, которая получила этот дворец в наследство от своего отца, короля Георга VI.
Замок Балморал
Замок Балморал в Абердиншире также является частной собственностью Елизаветы II. Интересно, что и Сандрингемский дворец, и замок Балморал до 1936 года принадлежали дяде Елизаветы II, королю Эдварду VIII, а когда король отрекся от трона, его младший брат и будущий король Георг VI не унаследовал эти королевские резиденции. Отцу Елизаветы II пришлось выкупать обе резиденции у старшего брата.
Виндзорский замок и Букингемский дворец
Еще одна резиденция британских монархов, Виндзорский замок, принадлежит компании the Occupied Royal Palaces Estate (на фото вверху). Номинально дворец является владением правящего монарха и передается по наследству, но королева не может контролировать финансовые вопросы Виндзорского замка или продать его.
Букингемский дворец также не является частной собственностью королевы, а принадлежит царствующему монарху. Дворец является частью The Royal Estate.
Герцогство Ланкастер
Королеве также принадлежит герцогство Ланкастер (The Duchy of Lancaster, не путать с графством Ланкашир), в которое входят 18454 га земли в Англии и Уэльсе, а также коммерческая, сельскохозяйственная и жилая недвижимость. Герцогство (которое по сути является компанией) официально принадлежит королеве, и доходы от него покрывают расходы королевской семьи. Однако, в отличие от Сандрингемского дворца или замка Балморал, эти земли не являются частной собственностью королевы Елизаветы II: королева не имеет права продать земли, которые передаются по наследству от одного царствующего монарха к другому.
Герцогство Ланкастер также владеет землей в Центральном Лондоне, которая носит название Savoy Estate. Королева получает доход с земли, на которой находятся отель «Савой» и Сомерсет-хаус, но продать Savoy Estate королева не может.
«Собственность Короны»
Королева Елизавета II также является законным владельцем портфеля недвижимости компании The Crown Estate («Собственность Короны»), но никакого контроля над этим имуществом в размере 11,5 миллиарда фунтов королева не имеет. Впрочем, ежегодно Елизавета II получает Суверенный грант, который составляет 15% от выручки The Crown Estate; эти средства идут на оплату церемониальных обязанностей королевской семьи. В прошлом году Суверенный грант Елизаветы II составил 37,9 миллиона фунтов.
Недвижимость и земли компании находятся по всей Великобритании, но больше всего активов компании сконцентрировано в Лондоне. Так, большая часть зданий на торговой улице Риджентс-стрит и половина недвижимости в районе St James’s принадлежит The Crown Estate. Компания также владеет королевским ипподромом в Аскоте, большим Виндзорским парком и множеством торговых центров по всей Великобритании, в том числе – Westgate Centre в Оксфорде и Fosse Shopping Centre в Лестере.
Королевские парки
Королевские парки, несмотря на свое название, принадлежат Елизавете II лишь номинально, а управляет королевскими парками организация The Royal Parks, которая является частью министерства по делам культуры, СМИ и спорта.
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