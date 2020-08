Какие замки принадлежат Ее Величеству?

Какие бы пентхаусы и име­ния ни покупали состоятель­ные иностранцы, лучшая нед­вижимость в Велико­британии все равно принад­лежит королеве Елизавете II. Или не принадлежит? В этой статье мы расскажем о том, что является частной собственностью королевы и что принадлежит Елизавете II как действующему монарху.

Владения королевы делятся на две части: первая – это ее част­ная недвижимость, а ко вто­рой причисляются недви­жи­мость и земли, которые при­над­лежат таким компани­ям, как The Crown Estate и The Royal Parks или The Duchy of Lan­caster. Такая недвижимость не является частной собствен­ностью конк­ретного короля или королевы, а переходит от одного царст­вую­щего монарха к другому.

Сандрингемский дворец

Сандрингемский дворец в Нор­фолке является частной усадь­бой Виндзорской династии и принадлежит лично королеве Елизавете II, которая получила этот дворец в нас­ледство от своего отца, короля Георга VI.

Замок Балморал

Замок Балморал в Абердинши­ре также является частной собственностью Елизаветы II. Интересно, что и Сандрингем­ский дворец, и замок Балморал до 1936 года принадлежали дяде Елизаветы II, королю Эдварду VIII, а когда король отрекся от трона, его младший брат и будущий король Георг VI не унаследовал эти королевские резиденции. Отцу Елизаветы II пришлось выкупать обе резиденции у старшего брата.

Виндзорский замок и Букингемский дворец

Еще одна резиденция британ­ских монархов, Виндзорский замок, принадлежит компании the Occupied Royal Palaces Estate (на фото вверху). Номинально дворец является владением правящего монарха и пере­дается по нас­ледству, но ко­ролева не может контролировать финансовые вопросы Виндзорского замка или продать его.

Букингемский дворец также не является частной собственностью королевы, а принадлежит царствующему монарху. Дворец является частью The Royal Estate.

Герцогство Ланкастер

Королеве также принадлежит герцогство Ланкастер (The Duchy of Lancaster, не путать с графством Ланка­шир), в ко­торое входят 18454 га земли в Англии и Уэльсе, а также коммерческая, сельскохозяйственная и жилая недвижимость. Гер­цогство (которое по сути яв­ляется компанией) официально принадлежит королеве, и доходы от него покрывают расходы королевской семьи. Одна­ко, в отличие от Сандрингем­ского дворца или замка Балмо­рал, эти земли не являются частной собст­венностью королевы Елиза­веты II: королева не имеет права продать земли, кото­рые передаются по нас­лед­ству от одного царствующего монарха к другому.

Герцогство Ланкастер так­же владеет землей в Цент­ральном Лондоне, которая носит название Savoy Estate. Королева по­лучает доход с земли, на кото­рой находятся отель «Са­вой» и Сомерсет-хаус, но продать Savoy Estate королева не может.

«Собственность Короны»

Королева Елизавета II так­же является законным владельцем портфеля недвижимости компании The Crown Estate («Собственность Ко­роны»), но никакого контроля над этим имуществом в размере 11,5 миллиарда фунтов королева не имеет. Впрочем, ежегодно Елизаве­та II получает Суверенный грант, который составляет 15% от выручки The Crown Estate; эти средства идут на оплату церемониальных обязанностей королевской семьи. В прошлом году Суверенный грант Елизаветы II составил 37,9 миллиона фунтов.

Недвижимость и земли компании находятся по всей Великобритании, но больше всего активов компании скон­центрировано в Лондо­не. Так, большая часть зда­ний на торговой улице Рид­жентс-стрит и половина недвижимости в районе St James’s принадлежит The Crown Estate. Компания также владеет королевским ипподромом в Аскоте, большим Виндзорским парком и множеством торговых цент­ров по всей Велико­брита­нии, в том числе – Westgate Centre в Оксфорде и Fosse Shopping Centre в Лестере.

Королевские парки

Королевские парки, несмотря на свое название, принадлежат Елизавете II лишь номинально, а управляет ко­ролевскими парками органи­зация The Royal Parks, ко­торая является частью ми­нистерства по делам культуры, СМИ и спорта.

Фото 123rf.com