В Великобритании есть «остров мертвеца», усеянный человеческими останками

Его запрещено посещать как туристам, так и местным жителям

Каждый, кто бывал на побережье Северного моря в Кенте, знает о маленьких обитаемых островках вроде Танет или Шеппи. Неподалеку от них, близ реки Медуэй, располагается остров, на котором никто не живет и который запрещено посещать, – Deadman’s Island, или «остров мертвеца».

Более двухсот лет назад там хоронили преступников, погибших на борту тюремных судов, следовавших в сторону Австралии. Некоторых опускали в землю в гробах, некоторых закапывали просто так. Из-за того, что почву постепенно размывало, скелеты начали появляться на поверхности острова, и теперь он почти полностью усеян человеческими останками.

В 2017 году на острове побывала съемочная группа программы BBC Inside Out, пишет портал Kent Live. Режиссер Сэм Саппл рассказывает: «Это все равно что побывать на съемочной площадке фильма ужасов, только человеческие останки реальны. Кругом валяются кости и гробовые доски».

В настоящее время за островом наблюдают специалисты Natural England. Он является заповедной зоной, где обитают редкие виды птиц. А местные легенды гласят, что там живут собаки с ярко-красными глазами, которые питаются совсем даже не птицами и не животными…