﻿﻿﻿﻿﻿

В Великобритании есть «остров мертвеца», усеянный человеческими останками

В Великобритании есть «остров мертвеца», усеянный человеческими останками
Фото:pexels.com

Его запрещено посещать как туристам, так и местным жителям

Каждый, кто бывал на побережье Северного моря в Кенте, знает о маленьких обитаемых островках вроде Танет или Шеппи. Неподалеку от них, близ реки Медуэй, располагается остров, на котором никто не живет и который запрещено посещать, – Deadman’s Island, или «остров мертвеца».

Более двухсот лет назад там хоронили преступников, погибших на борту тюремных судов, следовавших в сторону Австралии. Некоторых опускали в землю в гробах, некоторых закапывали просто так. Из-за того, что почву постепенно размывало, скелеты начали появляться на поверхности острова, и теперь он почти полностью усеян человеческими останками.

В 2017 году на острове побывала съемочная группа программы BBC Inside Out, пишет портал Kent Live. Режиссер Сэм Саппл рассказывает: «Это все равно что побывать на съемочной площадке фильма ужасов, только человеческие останки реальны. Кругом валяются кости и гробовые доски».

В настоящее время за островом наблюдают специалисты Natural England. Он является заповедной зоной, где обитают редкие виды птиц. А местные легенды гласят, что там живут собаки с ярко-красными глазами, которые питаются совсем даже не птицами и не животными…

profile-sample2
В Великобритании есть «остров мертвеца», усеянный человеческими останками
24-08-2020
profile-sample2
Родителей в Англии и Уэльсе могут оштрафовать за отказ пускать ребенка в школу из-за коронавируса
24-08-2020
profile-sample2
Какие замки принадлежат Ее Величеству?
23-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.