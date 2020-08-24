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Родителей в Англии и Уэльсе могут оштрафовать за отказ пускать ребенка в школу из-за коронавируса

Родителей в Англии и Уэльсе могут оштрафовать за отказ пускать ребенка в школу из-за коронавируса
Фото:pexels.com

Ученики не должны пропускать занятия из-за COVID-19, уверен министр по делам школ Ник Гибб

В Англии и Уэльсе многие родители боятся отпускать детей на занятия из-за угрозы заражения коронавирусом, пишет The Guardian. Министр по вопросам школьного образования Ник Гибб предупреждает, что за пропуск уроков придется заплатить штраф.

Впрочем, в беседе с BBC Radio 4 Гибб сказал, что это крайние меры, местные власти пойдут на них лишь в случае сопротивления со стороны родителей.

Министр наблюдал за подготовкой школ к новому учебному году и теперь уверен, что они минимизировали риск распространения COVID-19. Где-то увеличили количество антисептиков для рук, кое-какие из школ приобрели отдельные клавиатуры для каждого ученика, а некоторые открыли запасные выходы, чтобы школьники не толпились в дверях.

На прошлой неделе Борис Джонсон подчеркнул: вернуть детей на занятия жизненно необходимо. По его словам, риск заражения коронавирусом невелик, а самим детям крайне полезно общаться со сверстниками.

Штраф за пропуск детьми занятий обычно составляет £60. Если родители не платят его в течение установленного срока, сумма возрастает вдвое – до £120.

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