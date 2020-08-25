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Елизавета II не вернется в Букингемский дворец этой осенью

Елизавета II не вернется в Букингемский дворец этой осенью
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Из-за угрозы коронавируса Ее Величество продолжит жить и работать в Виндзорском замке

Эпидемия коронавируса изменила привычный образ жизни не только простых людей, но и монархов. В марте этого года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп были вынуждены покинуть Букингемский дворец и переехать в Виндзорский замок. 

В августе королева решила не изменять своим привычкам и отправилась в летнюю резиденцию в шотландском замке Балморал, где пробудет примерно до середины октября. По сообщению газеты The Observer, возвращаться в Букингемский дворец Ее Величество пока не собирается. Осенью она вернется в Виндзор, где продолжит жить и работать, пока не исчезнет угроза заражения COVID-19.

При этом Ее Величество не отрицает, что будет периодически приезжать в Лондон, если позволит эпидемиологическая ситуация. 94-летняя королева и ее 99-летний супруг стараются соблюдать все меры предосторожности и не рисковать здоровьем лишний раз.

А вот переболевший коронавирусом принц Чарльз уже посетил свою лондонскую резиденцию Кларенс-Хаус. Скоро с летних каникул в столицу должен вернуться и принц Уильям с герцогиней Кэтрин и детьми.

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