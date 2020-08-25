Шону Коннери — 90 лет!

Первый агент 007 празднует юбилей

25 августа Шону Коннери — первому исполнителю роли Джеймса Бонда, обладателю «Оскара», двукратному лауреату премии BAFTA и одному из самых знаменитых шотландских актеров — исполнилось 90 лет.

Путь к славе для Коннери был довольно непростым. В юности он отслужил в Королевском военно-морском флоте, а после этого — в 1951 году — устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. Одновременно с этим начинающий актер увлекся бодибилдингом и в 1953 году принял участие в конкурсе культуристов, заняв по итогу третье место.

После конкурса Коннери взяли в мюзикл Ричарда Роджерса «Юг Тихого океана». В 1950-х он дебютировал в кино, сыграв множество второстепенных ролей. Одной из его первых заметных работ стала роль в драме Льюиса Аллена «Другое время, другое место».

Долгое время актер не мог пробиться дальше, и вот наконец случилось чудо. Ему предложили ему главную роль в фильме «Доктор Ноу» — первой картине про агента 007. Сам Ян Флемминг хотел видеть в этой роли Кэри Гранта, но не мог не признать талант Шона Коннери после выхода первой картины.

Роль агента 007 и принесла 32-летнему Коннери мировую славу: он снялся в шести фильмах франшизы и был признан лучшим Бондом по результатам опроса читателей еженедельника Radio Times.

Как утверждает сам актер, он очень боялся остаться в тени агента 007 и пытался показать себя в других фильмах — «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала» и «Неприкасаемые». Роль Джима Мэлоуна в последнем фильме принесла ему долгожданный «Оскар».

В 2000-м году Шон Коннери был посвящен в рыцари Елизаветой II, а через пять лет заявил о решении закончить актерскую карьеру. Немногие знают, что ему предлагали сыграть Гэндальфа во «Властелине колец» Питера Джексона, однако актер отказался.