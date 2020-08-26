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John Lewis начал продавать рождественские товары

John Lewis начал продавать рождественские товары
Фото:123rf.com

Людям не хватает праздника, утверждает ретейлер

Ретейлер John Lewis начал продавать рождественские товары на десять дней раньше, чем в прошлом году, пишет The Guardian. Желающие могут заказать на сайте гирлянды, елки, шары и другие праздничные украшения и товары.

По словам представителей магазина, люди начали искать оберточную бумагу, свечи и гирлянды еще в начале августа. Им не хватает ощущения праздника, а затянувшаяся эпидемия коронавируса только увеличивает желание воссоздать радостную атмосферу.

В офлайн-магазинах John Lewis рождественские товары появятся только с 25 сентября.

Сотрудники Waitrose говорят, что количество поисковых запросов со словом «Рождество» на сайте выросло на 42% за июль и август. Интерес к пудингам увеличился на 75%, к традиционным сладким пирожкам (mince pies) – на 110%. Ретейлер начнет продажу рождественских десертов с 10 сентября.

Другие магазины решили не спешить с праздничной тематикой. Liberty откроет свой рождественский магазин в центре Лондона в середине сентября, Marks&Spencer – только в начале октября.

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