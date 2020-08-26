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Ученикам средней школы в Англии придется носить маски

Ученикам средней школы в Англии придется носить маски
Фото:123rf.com

Правительство поменяло мнение по этому вопросу после рекомендаций ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации насчет ношения масок в общественных местах. Теперь всем подросткам старше 12 лет рекомендовано надевать маски, если не представляется возможным сохранять социальную дистанцию.

Первой новые рекомендации приняла Шотландия, пишет BBC. Там ученики средней школы должны закрывать лицо в коридорах и при проезде в школьных автобусах. Профсоюзы учителей и родители одобрили эти нововведения, что заставило Бориса Джонсона пересмотреть его предыдущие указания.

Теперь и в Англии ученикам средней школы придется носить маски в коридорах и на общих собраниях. Новые меры касаются прежде всего тех городов, где количество заражений коронавирусом не снижается. Остальные школы могут принять решение по маскам самостоятельно.

Новые распоряжения вступят в силу 1 сентября. Исключение сделано для самих уроков: по словам министра образования Гэвина Уильямсона, в классах приняты все меры для сдерживания вируса, от специальной рассадки учеников до большого количества антисептиков.

Северная Ирландия также выступает за ношение масок, а Уэльс обещает принять решение сегодня, 26 августа.

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