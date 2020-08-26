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Знаменитые русские жильцы Кенвуда

Знаменитые русские жильцы Кенвуда

Кенвуд… Это место притягивает. Сюда можно возвращаться вновь и вновь – осенью, летом, весной… И вот теперь, едва за поворотом, на холме, показался особняк Кенвуд-хаус, и я уже представила, как войду в роскошную библиотеку дома, вновь увижу свои любимые картины, присяду на скамейку в застекленной оранжерее, щедро наполненной ярким солнечным светом, и всласть помечтаю… 

Владельцы поместья

В середине XVIII века граф Мюррей, первый граф Мэнсфилд приобрел Кенвуд. Он сразу же начал преобразования и перестроил поместье в стиле неоклассицизма. Украшением дома стала замечательная библиотека.

Благодаря одному из следующих владельцев поместья, Джорджу Сандерсу, появились два новых крыла, а неподалеку от них – пивоваренный завод (сейчас там – ресторан). В ХХ веке поместьем владел фабрикант Артур Кроссфилд. Позже Кенвуд выкупил лорд Айви, член семьи пивоваров Гиннесов. Он стал последним владельцем этого поместья. Лорд Айви перевез в особняк свою роскошную коллекцию картин Рембрандта, Вермеера, Гейнсборо, Хальса, Рейнольдса и других художников, известных во всем мире.

В 1927 году, согласно завещанию Айви, поместье и картины стали собственностью британского народа.  

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Великий князь Михаил Михайлович Романов

Великий князь Михаил Романов (1861-1929), которого в семье звали Миш-Миш, был внуком Николая I и троюродным братом Николая II. Однажды в Ницце  на верховой прогулке Михаил, рискуя жизнью, спасает прекрасную  наездницу, под которой понесла лошадь. После этого он не может устоять перед чарами красавицы и влюбляется в нее. Избранницей великого князя оказалась София Николаевна Меренберг (1868-1927), внучка А. С. Пушкина. Их свадьба состоялась в 1891 году без разрешения государя и родителей. Таким образом, Михаил нарушил Высочайший указ от 1889 года,  запрещающий членам Императорского дома браки с неравнородными лицами. Кузен Софии герцог Люксембургский пожаловал Софии титул графини Торби. Александр III же тотчас уволил Михаила со службы, лишил его всех воинских чинов и запретил ему въезд  в Россию…

Супруги  покинули Родину в 1891 году. Они жили во многих домах во Франции и Англии. Только в 1901 году их брак был признан Николаем II, но полного прощения не последовало.

pageЖизнь семьи в Кенвуде

В 1909 году великий князь подписал договор об аренде Кенвуда с его владельцем, лордом Мэнсфилдом, и  перевез жену, двух дочерей и сына в поместье. Благодаря доходам, поступающим из России (князь владел заводом минеральных вод в Боржоми, в Грузии), семья вела роскошный образ жизни. На великолепных обедах и балах, устраиваемых великим князем и графиней Торби, присутствовали британский король и королева, а также лучшие представители аристократии. Великий князь был замечен не только на балах и званых обедах. Он являлся президентом Хэмпстедского общества искусств, а также  президентом Хэмпстедского госпиталя, которому он подарил машину скорой помощи, ставшую первой в Лондоне за пределами Сити.

Кенвуд во время Первой мировой войны

Хотя в 1912 году царь разрешил великому князю приехать в Россию на празднование столетней годовщины Бородинской битвы и вернул ему звание почетного полковника 49-го пехотного Брестского полка (которое сохранялось до весны 1917 года), однако снова поступить на службу в российскую армию ему было нельзя даже во время войны. Великому князю предложили всего лишь пост председателя Русского правительственного комитета, который занимался организацией военных заказов в Великобритании для России.

Жена и дочери Миш-Миша тоже не сидели без дела. Благодаря объявленной ими благотворительной кампании было собрано и отправлено на фронт солдатам Британского экспедиционного корпуса 500 000 пар теплых носков и перчаток. Часть дома была предоставлена военному госпиталю. А чуть позже, в ноябре 1915-го, в конюшнях, переделанных в бараки,  разместилась мобильная бригада зенитчиков под командованием капитана Альфреда Роулинсона, которая отражала налеты дирижаблей. Офицеры и солдаты в любое время могли играть в гольф и крикет. Великий князь любил приглашать Роулинсона после его дежурств на завтрак к себе в дом и слушать рассказы о ночных происшествиях.

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Жизнь семьи великого князя после войны

В ноябре 1916 года в Кенвуде отпраздновали свадьбу младшей дочери в семье Надежды  – Нады (1896-1963). Ее мужем стал правнук королевы Виктории Георг, 2-й маркиз Милфорд-Хейвенский. На торжество были приглашены король Георг V, королева Мария и другие члены королевской семьи. Через несколько месяцев, 20 июля 1917 года, Анастасия (1892-1977), старшая дочь великого князя, обвенчалась с богатейшим сэром Гарольдом Вернером. Среди гостей также были члены королевской семьи и аристократы. Король Георг V приравнял невесту в правах с дочерьми английских пэров. И Анастасия стала известна в обществе как леди Зиа Вернер. Таким образом, за будущее двух дочерей великого князя и графини Торби в английском обществе можно было не волноваться.

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Photo: english-heritage.org.uk

А вскоре в России свершилась революция, и великий князь потерял брата Георгия, троюродного брата – царя Николая II и других родственников. Михаилу с семьей пришлось уехать из так полюбившегося им Кенвуда. Виной тому стало ухудшившееся материальное положение во время войны и революции. Однако переезд из имения Кенвуд в более скромный дом около Риджентс-парка был пустяком по сравнению с тем, что случилось с его родственниками на родине. Не случись императорского указа о высылке великого князя и графини Торби из России, их постигла бы та же участь… Ну как здесь не вспомнить русскую пословицу: «Нет худа без добра!»

Адрес: Hampstead Lane, Hampstead, NW3 7JR

Подготовила Валерия Фадеева

Верхнее фото: english-heritage.org.uk

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