Людям с низким доходом будут выплачивать пособие на время самоизоляции

Максимальная сумма выплаты составит £182

Люди с низким доходом, живущие в районах с большим количеством заражений COVID-19 и вынужденные самоизолироваться, теперь будут получать пособие от правительства, пишет The Guardian.

С 25 августа новая схема начала действовать в Блэкберне, Пендле, Олдхэме и Дарвене, где местным властям пришлось ужесточить карантинные меры.

Тем, у кого при тестировании на COVID-19 оказался положительный результат, правительство выплатит £130 в качестве компенсации за 10-дневный карантин.

Члены семьи заболевшего, которым предстоит самоизолироваться на 14 дней, будут иметь право на выплату в размере £182 (или £13 в день).

Деньги можно будет получить в течение 48 часов после предоставления результатов тестирования. На финансовую поддержку могут рассчитывать люди, получающие социальное пособие Universal Credit или Working Tax Credit.

Если эксперимент окажется удачным, пособия по самоизоляции начнут платить жителям других регионов Великобритании. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем одобрил решение правительства, однако считает, что размер выплаты нужно увеличить.