Топ-10 имен для детей в Англии и Уэльсе снова возглавили Оливия и Оливер

Популярность имени Алекса резко упала после выхода голосового помощника от Amazon

Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) опубликовала список самых популярных детских имен в Англии и Уэльсе за 2019 год. На первом месте снова оказались Оливия и Оливер, пишет The Independent.

В 2019 году 4392 мальчика получили имя Оливер, а 4082 девочек назвали Оливиями. В топ-пять имен для мальчиков также вошли имена Джордж (4575), Ной (4265), Артур (4211) и Гарри (3823). Пятерку самых популярных имен для девочек возглавили Амелия (3712), Ава (2946), Айла (2981) и Миа (2500).

А вот имя Алекса начало терять свою привлекательность для родителей после выпуска одноименного голосового помощника от Amazon. Если в 2016-м году так назвали 322 девочек, то в 2019-м – всего 39.

126 девочек в прошлом году получили имя Дуа — в честь британской исполнительницы албанского происхождения Дуа Липы. 67 мальчиков назвали Кайло — в честь персонажа «Звездных войн» Кайло Рена.