Активисты Extinction Rebellion не боятся штрафов за проведение массовых мероприятий

Они собираются блокировать аэропорты и устроить протестные марши

Активисты Extinction Rebellion решили воспользоваться длинными выходными (31 августа – bank holiday), чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам, пишет The Telegraph. Начиная с пятницы они будут блокировать дороги и аэропорты, устраивать марши, пикники и сидячие забастовки. Акции протеста состоятся не только в Лондоне, но и в Манчестере, Бристоле, Кардиффе и Лидсе.

В столице люди пройдут маршем мимо галереи Тейт, Букингемского дворца, Вестминстерского собора, рынка Смитфилд и по Трафальгарской площади. В Бристоле активисты обещают заблокировать движение по мосту на Принс-стрит, а в Брайтоне – устроить велопробег до самого Лондона.

Помимо этого, активисты просят сторонников движения звонить местным депутатам и всячески привлекать внимание властей к проблемам экологии.

Ранее правительство объявило, что за проведение массовых собраний во время пандемии организаторам грозят штрафы до £10 тыс., однако Extinction Rebellion это не страшит.