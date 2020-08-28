Первый раз в первый класс

Рекомендации для родителей «подготовишек»

Приближается один из самых волнительных моментов в жизни не только малышей, но и их родителей – первый учебный день. В Великобритании это вовсе не 1 сентября, и даты начала учебного года разнятся в зависимости от части страны, муниципалитета и школы. Вступительные хлопоты позади, вы получили место, приобрели форму и все необходимое, осталось прийти в школу в назначенный день. Если вы еще не знакомы с британской образовательной системой, вас ждет много неизвестного и нового. Но мы вас немного подготовим – расскажем, чего ожидать родителям детей, которые идут в подготовительный класс, или, как его здесь называют, – reception.

Академические навыки – не главное

Как бы странно это ни звучало, но не в знаниях дело. На начальном этапе детям куда важнее получить социальные навыки, а не выучить алфавит и арифметику. Поэтому, если ваш ребенок не умеет читать и считать и не сможет перечислить разновидности динозавров – выдохните. Умения общаться и делиться здесь ценятся больше. Конечно, одно другому не мешает, но все же социальный опыт, принесенный из детского сада и подготовительной группы, даст возможность ребенку быстрее влиться в коллектив, где каждого считают личностью. К слову, очень приветствуется, чтобы дети визуально опознавали свое имя, это может пригодиться на бытовом уровне в школе (подписанные мешки с физкультурной формой, вешалка и т.д.).

Поощряйте независимость

Независимость – это еще и самостоятельность. Ребенок должен уметь пользоваться туалетом без посторонней помощи, а также застегивать куртку, обуваться, переодеваться на физкультуру, самостоятельно есть. Хоть дети еще и малы, но у учителя просто может не хватить времени на каждую необутую ногу. «Сам» – теперь и ваше любимое слово.

Заводите новые знакомства

Некоторые родители, которых вы повстречаете на площадке, уже знакомы, если, например, у них старшие дети учатся в той же школе. Остальные волнуются так же, как и вы. Заводите новые контакты. Вы не обязаны дружить и ходить друг к другу в гости, но при знакомстве с другими родителями у вас сложится общее впечатление о классе и семьях. Кроме этого, приглашайте детей к себе и отправляйте своего ребенка в гости к школьным приятелям на play date. Так дети узнают друг друга и смогут завести друзей, так как во время учебы на это времени совсем мало. Узнайте у учителя, с кем чаще играет ваше чадо, и организуйте им встречу.

Будьте начеку – проверяйте школьную сумку

Вашему ребенку всего четыре года, и ожидать, что он донесет до вас всю важную информацию из школы, сложно. К тому же, в больших школах у педагогов не хватает времени на ежедневное общение с родителями. Поэтому важная информация выдается детям в виде листовок, которые они кладут в свои сумки. Спешите их проверить сразу по возвращении из школы, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Таким образом вы будете узнавать о предстоящих мероприятиях в школе и экскурсиях, а также общую полезную информацию. А еще в сумке школьника вы найдете книги для домашнего чтения. Они выдаются и собираются согласно заранее установленному расписанию.

Чтение – одна из ваших обязанностей

На первом году обучения школа делает самый большой упор на чтение. Читайте детям, читайте вместе вслух, слушайте, как читают они, обсуждайте, проговаривайте и т.д. Это то «самое важное», что вы можете сделать для поддержки обучения на первом году школьной поры. Пусть это не самый интересный момент для многих родителей, но плоды не заставят себя долго ждать. И самое главное, ни в коем случае не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других. Рано или поздно они все начнут читать и писать.

Болезни, поездки и прогулы по расписанию

Конечно, мы все знаем, что прогуливать школу нельзя. Отсутствие ребенка в школе без уважительной причины может привести к наложению штрафа на каждого из родителей. Подойдите к этому вопросу серьезно и отнеситесь с пониманием. Вот увидите, через пару лет ваш ребенок сам будет хотеть стопроцентную посещаемость за год. Старайтесь отправляться в путешествия во время каникул, которых, к слову, достаточно много. Другое дело болезни. В каждой школе свои правила, но бывает достаточно звонка в школу с пояснением. В случае рвоты и диареи школу ребенку не стоит посещать в течение последующих 24 часов, дабы уберечь одноклассников от возможной инфекции.

Держите школу в курсе относительно здоровья ребенка

При каких-либо изменениях в состоянии здоровья ребенка вы, в зависимости от ситуации, можете или должны уведомить школу. Вы также можете смело обращаться за помощью, если вы подозреваете проблемы в развитии. Например, если вы изложите учителю свои переживания по поводу речи, школа может назначить ему специальную проверку и впоследствии предоставить консультации логопеда.

Поддержка семьи очень важна

Семья – лучшая поддержка для новоиспеченного ученика. Старайтесь не перегнуть палку в плане учебы, чтобы не погубить в ребенке тягу и интерес к знаниям. Просто будьте рядом и настройте его на выполнение тех или иных заданий. И да, пусть он делает все сам. Кроме того, будьте готовы к тому, что на ваш вопрос «что вы делали в школе?» он ответит «ничего» или «играли». Согласитесь, разве это не здорово, когда ребенок получает знания, этого не замечая?

Кроме того, не стоит приставать к ребенку в первые месяцы учебы с лишними расспросами. Школа – это новый этап для всей семьи, поэтому родители, которые туда не вхожи, часто изнуряют ребенка вопросами о том, что происходило на занятиях. Если ребенок не желает говорить – оставьте. Скорее всего, он был так увлечен, что мог всего и не заметить.

Подготовила Вероника Гориа-Саво